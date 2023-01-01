Волинські пенсіонери можуть обміняти старі лампи на енергоощадні. ВІДЕО

Волинські пенсіонери можуть обміняти старі лампи на енергоощадні. ВІДЕО
З 5 грудня в усіх сільських відділеннях Укрпошти на Волині пенсіонери зможуть обміняти старі лампи розжарювання на енергоощадні.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, Волинь отримала додаткові 500 тисяч LED-ламп. Обміняти за раз можна п'ять ламп, - повідомляє Суспільство.

Щоб отримати LED-лампи, пенсіонерам потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення та дійсний номер телефону.

"Скористатися програмою обміну та отримати додаткові п’ять ламп енергоощадження можуть і ті пенсіонери, які раніше вже обмінювали лампочки", — зазначили в обласній адміністрації.
Із січня 2024-го послуга з обміну ламп також буде доступна й у міських відділеннях області.

Водночас в області продовжує діяти програма для юридичних осіб. Також медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ можуть отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву в застосунку Дія.

Що відомо про обмін енергоощадних ламп
У грудні 2022-го Європейська комісія заявила, що готова виділити 30 мільйонів євро, що покриє купівлю майже 30 мільйонів світлодіодних ламп (LED). З 16-го січня в Україні в режимі бета-тестування розпочали програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

Із 30 січня в Луцьку стартував обмін ламп розжарювання на нові, енергоощадні. Зробити це можна у 18 відділеннях Укрпошти. Волинь отримала 280 тисяч енергоощадних ламп. Станом на 1 лютого на поштових відділеннях лучани обміняли 8,5 тисяч ламп розжарювання на енергоощадні.

За 11 днів дії програми з обміну старих лампочок на поштових відділеннях Укрпошти у Волинській області всім охочим видали вже 100 тисяч нових енергоощадних лампочок.

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Теги: Волинь, Україна, Укрпошта, обмін ламп
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