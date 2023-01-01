На Волині працює переробне підприємство, яке через війну двічі переїжджало
Сьогодні, 08:25
У Нововолинську працює підприємство «Грін Компані», яке через війну двічі пережило релокацію.
Про це повідомляють у Волинській ОВА, посилаючись на Волинський обласний центр зайнятості.
ТОВ «Грін компані» – підприємство з переробки ПЕТ пляшок, що нині функціонує на Волині.
За зміну тут переробляють близько п’яти тонн пляшок, а за місяць – 200 тонн. Про діяльність підприємства розповів комерційний директор Андрій Михайлов: «Сировину ми закупляємо в компаній, які займаються її збором, в основному у Західній Україні: Нововолинську, Луцьку, Львові, Івано-Франківську, Тернополі та інших містах. Пляшка приїздить до нас вже посортована і пресована, а ми займаємось її переробкою. У результаті виходить стружка, яку ми потім відправляємо компаніям, що виготовляють вже готову продукцію».
До слова, компанія заснована у 2009 році в Маріуполі. У 2014 її вперше релокували до Запоріжжя. А вже після 24 лютого минулого року переїхала «Грін Компані» до Нововолинська.
За словами Андрія Михайлов, приїхавши на Волинь, звернулися за підтримкою до служби зайнятості. Як результат, отримали гранд у розмірі 250 тис. грн, які скерували на оренду приміщення, придбання сировини і ремонт обладнання. Окрім того, знайшли нових працівників, двоє з яких – внутрішньо переміщені особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинській ОВА, посилаючись на Волинський обласний центр зайнятості.
ТОВ «Грін компані» – підприємство з переробки ПЕТ пляшок, що нині функціонує на Волині.
За зміну тут переробляють близько п’яти тонн пляшок, а за місяць – 200 тонн. Про діяльність підприємства розповів комерційний директор Андрій Михайлов: «Сировину ми закупляємо в компаній, які займаються її збором, в основному у Західній Україні: Нововолинську, Луцьку, Львові, Івано-Франківську, Тернополі та інших містах. Пляшка приїздить до нас вже посортована і пресована, а ми займаємось її переробкою. У результаті виходить стружка, яку ми потім відправляємо компаніям, що виготовляють вже готову продукцію».
До слова, компанія заснована у 2009 році в Маріуполі. У 2014 її вперше релокували до Запоріжжя. А вже після 24 лютого минулого року переїхала «Грін Компані» до Нововолинська.
За словами Андрія Михайлов, приїхавши на Волинь, звернулися за підтримкою до служби зайнятості. Як результат, отримали гранд у розмірі 250 тис. грн, які скерували на оренду приміщення, придбання сировини і ремонт обладнання. Окрім того, знайшли нових працівників, двоє з яких – внутрішньо переміщені особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ситуація на фронті станом на ранок 6 грудня: захисники відбили 25 атак окупантів на Авдіївському напрямку
Сьогодні, 09:10
Вночі українська ППО знищила 41 ворожий безпілотник
Сьогодні, 08:53
На Волині працює переробне підприємство, яке через війну двічі переїжджало
Сьогодні, 08:25
Через блокаду «Ягодина» держбюджет зазнав мільярдних збитків
Сьогодні, 07:32