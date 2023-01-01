На Волині працює переробне підприємство, яке через війну двічі переїжджало

На Волині працює переробне підприємство, яке через війну двічі переїжджало
У Нововолинську працює підприємство «Грін Компані», яке через війну двічі пережило релокацію.

Про це повідомляють у Волинській ОВА, посилаючись на Волинський обласний центр зайнятості.

ТОВ «Грін компані» – підприємство з переробки ПЕТ пляшок, що нині функціонує на Волині.

За зміну тут переробляють близько п’яти тонн пляшок, а за місяць – 200 тонн. Про діяльність підприємства розповів комерційний директор Андрій Михайлов: «Сировину ми закупляємо в компаній, які займаються її збором, в основному у Західній Україні: Нововолинську, Луцьку, Львові, Івано-Франківську, Тернополі та інших містах. Пляшка приїздить до нас вже посортована і пресована, а ми займаємось її переробкою. У результаті виходить стружка, яку ми потім відправляємо компаніям, що виготовляють вже готову продукцію».

До слова, компанія заснована у 2009 році в Маріуполі. У 2014 її вперше релокували до Запоріжжя. А вже після 24 лютого минулого року переїхала «Грін Компані» до Нововолинська.

За словами Андрія Михайлов, приїхавши на Волинь, звернулися за підтримкою до служби зайнятості. Як результат, отримали гранд у розмірі 250 тис. грн, які скерували на оренду приміщення, придбання сировини і ремонт обладнання. Окрім того, знайшли нових працівників, двоє з яких – внутрішньо переміщені особи.

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Теги: Волинь, ОВА, війна, релокація
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