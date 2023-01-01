Вночі українська ППО знищила 41 ворожий безпілотник

Вночі українська ППО знищила 41 ворожий безпілотник
У ніч на 6 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» з двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Курська область -рф.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Усього зафіксовано пуски 48 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім воїнам за захист повітряного простору і вкотре відзначає бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України!

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Теги: Росія, Україна, війна
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