Вночі українська ППО знищила 41 ворожий безпілотник





Про це повідомили у Повітряних силах.



Усього зафіксовано пуски 48 ударних БпЛА «Shahed-136/131».



"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.



Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім воїнам за захист повітряного простору і вкотре відзначає бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 6 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» з двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Курська область -рф.Про це повідомили у Повітряних силах.Усього зафіксовано пуски 48 ударних БпЛА «Shahed-136/131»."В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенантподякував усім воїнам за захист повітряного простору і вкотре відзначає бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України!

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