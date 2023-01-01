Вночі українська ППО знищила 41 ворожий безпілотник
Сьогодні, 08:53
У ніч на 6 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» з двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Курська область -рф.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Усього зафіксовано пуски 48 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім воїнам за захист повітряного простору і вкотре відзначає бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Повітряних силах.
Усього зафіксовано пуски 48 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім воїнам за захист повітряного простору і вкотре відзначає бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 6 грудня
Сьогодні, 09:17
Ситуація на фронті станом на ранок 6 грудня: захисники відбили 25 атак окупантів на Авдіївському напрямку
Сьогодні, 09:10
Вночі українська ППО знищила 41 ворожий безпілотник
Сьогодні, 08:53
Через блокаду «Ягодина» держбюджет зазнав мільярдних збитків
Сьогодні, 07:32