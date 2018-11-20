Через блокаду «Ягодина» держбюджет зазнав мільярдних збитків

Через блокаду Ягодина державний бюджет України зазнав збитків.Про це повідомили у Волинській митниці.Наприкінці жовтня аналітики з митних платежів прогнозували на Волині зібрати у державну казну понад 3,2 млрд гривень. Їхні розрахунки базувалися на високій інтенсивності імпортно-експортних операцій, які перед Новим Роком проводять акредитовані підприємства, а ще - на потужностях найбільшого на українсько-польському кордоні вантажного переходу "Ягодин".Однак, через блокування шляхів до Дорогуська, яке окремі польські перевізники розпочали 6 листопада 2023 року, із зони діяльності Волинської митниці було перераховано до держбюджету всього лиш 2,0 млрд грн. Порівняно із жовтнем обсяги оподаткованого імпорту за вагою та вартістю по митниці загалом зменшилися на 32-37 відсотків. Пряма листопадова втрата через примусову зупинку товаропотоку становить орієнтовно 1,2 млрд гривень."Зауважимо, що ця сума враховує тільки волинські упущені можливості з оподаткування. Найкоротшим до Європи шляхом через "Ягодин", як відомо, користувалися усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від митниці їхньої акредитації. Розуміємо, що втрати від цього безглуздого місячного "стояння" матимуть мультиплікаційний та довгостроковий ефект, тож висловлюємо свої співчуття підприємствам та перевізникам по обидва боки кордону. А ще - очікуємо на усунення штучних бар'єрів у міжнародній торгівлі якомога скоріше", - йдеться у дописі на сторінці митниці.