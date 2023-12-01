Оголосили про запуск в Україні виробництва бронетехніки з Rheinmetall

Оголосили про запуск в Україні виробництва бронетехніки з Rheinmetall
Україна й німецький збройний концерн Rheinmetall незабаром запустять виробництво бронетехніки на території України.

Про це оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, - пише "Українська правда".

За його словами, виробництво буде запущено "у найближчій перспективі".

"Це флагманський проєкт єднання сил України та європейських зброярів", - сказав прем'єр.

"У майбутньому так само будемо робити ставку на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки, нові виробництва та Military Tech", - анонсував Шмигаль.

Він нагадав, що Rheinmetall вже виробляє для України артилерійські снаряди.

"У жовтні ми з канцлером Німеччини Олафом Шольцом дали старт співпраці Українського оборонно-промислового комплексу та німецького Rheinmetall. Підприємство вже виробляє для України артилерійські снаряди та отримує на них нові замовлення", - зазначив глава уряду.

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Теги: Україна, бронетеніка, виробництво
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