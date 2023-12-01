Оголосили про запуск в Україні виробництва бронетехніки з Rheinmetall





Про це оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, - пише



За його словами, виробництво буде запущено "у найближчій перспективі".



"Це флагманський проєкт єднання сил України та європейських зброярів", - сказав прем'єр.



"У майбутньому так само будемо робити ставку на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки, нові виробництва та Military Tech", - анонсував Шмигаль.



Він нагадав, що Rheinmetall вже виробляє для України артилерійські снаряди.



"У жовтні ми з канцлером Німеччини Олафом Шольцом дали старт співпраці Українського оборонно-промислового комплексу та німецького Rheinmetall. Підприємство вже виробляє для України артилерійські снаряди та отримує на них нові замовлення", - зазначив глава уряду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна й німецький збройний концерн Rheinmetall незабаром запустять виробництво бронетехніки на території України.Про це оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, - пише "Українська правда". За його словами, виробництво буде запущено "у найближчій перспективі"."Це флагманський проєкт єднання сил України та європейських зброярів", - сказав прем'єр."У майбутньому так само будемо робити ставку на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки, нові виробництва та Military Tech", - анонсував Шмигаль.Він нагадав, що Rheinmetall вже виробляє для України артилерійські снаряди."У жовтні ми з канцлером Німеччини Олафом Шольцом дали старт співпраці Українського оборонно-промислового комплексу та німецького Rheinmetall. Підприємство вже виробляє для України артилерійські снаряди та отримує на них нові замовлення", - зазначив глава уряду.

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