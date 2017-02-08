На Волині вантажівка перекрила дорогу. ФОТО





Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.



"Повідомлення про те, що вантажний автомобіль частково перекрив рух транспорту на вулиці О. Олеся у місті Володимирі, надійшло на лінію 101 сьогодні о 17:57. На місці події працювали на 7 ДПРЧ м. Володимира. Вони відбуксирували великогабаритний транспортний засіб та звільнили проїжджу частину", - йдеться у повідомленні.



Станом на 18:20 рух автомобілів цією ділянкою дороги повністю відновлений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі рятувальники відбуксирували вантажівку, що частково перекрила рух транспорту.Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області."Повідомлення про те, що вантажний автомобіль частково перекрив рух транспорту на вулиці О. Олеся у місті Володимирі, надійшло на лінію 101 сьогодні о 17:57. На місці події працювали на 7 ДПРЧ м. Володимира. Вони відбуксирували великогабаритний транспортний засіб та звільнили проїжджу частину", - йдеться у повідомленні.Станом на 18:20 рух автомобілів цією ділянкою дороги повністю відновлений.

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