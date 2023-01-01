Метеослужба на Волині отримала генератори – на випадок блекауту

Волинський обласний центр з гідрометеорології отримав генератори, аби працювати безперебійно навіть за умови відключення світла.Про це центр повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.В звʼязку з військовою агресією проти України, важливою складовою є забезпечення метеостанцій безперервною роботою електроприладів, які реєструють постійно та в режимі онлайн дані метеоспостережень та радіаційний фон.«3 цією метою, нам було передано генератори для стабільного функціонуванням в період вимкнення світла. Це дозволить проводити безперервні спостереження за гідрометеорологічними явищами, забезпечуючи тим самим Збройні Сили України, органи державної влади та населення інформацією про погоду, попереджуючи про стихійні та небезпечні явища», - підкреслили синоптики.Нагадаємо, синоптики підбили погодні. Він виявився одним із найтепліших за всю історію спостережень у Луцьку.