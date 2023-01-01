Минулий жовтень у Луцьку був одним із найтепліших

Минулий жовтень у Луцьку був одним із найтепліших
Синоптики підбили погодні підсумки жовтня на Волині. Він виявився одним із найтепліших за всю історію спостережень у Луцьку.

Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний гідрометцентр.

За даними спостережень метеостанцій області, середньомісячна температура повітря у жовтні дорівнювала +11,0°С, що на 2,7°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше було 10 жовтня, коли мінімальна температура знижувалась до 1-4°С морозу, а найтепліше – 14 жовтня, коли максимальна температура після полудня досягла +24-25°С.

Сума опадів склала 74-104 мм, що становить 168-238% від місячної норми опадів.

В Луцьку цьогорічний жовтень, із середньою температурою +11,5°С, став одним із трьох найтепліших за всі роки спостережень (в 1966 році температура становила +11,6°С, в 2020 році - 11,5 °С).

Нагадаємо, середньомісячна температура у листопаді на Волині буде істотно вищою за норму.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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