Польща попередила Україну про блокування руху фур через кордон

На кордоні з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників.Про це українських прикордонників повідомили польські колеги, інформує у фейсбуці Західне регіональне управління Держприкордонслужби.За наявною інформацією, польські перевізники планують проведення тривалої акції, яка може розпочатися з 3 листопада. Під час своїх дій вони мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме через українсько-польський кордон у напрямку пунктів пропуску «Ягодин-Дорохуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Хребене». Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.Своєю чергою, органи державної влади України вживають всіх можливих заходів для нормалізації транскордонного руху. Зокрема Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціювало зустріч з усіма залученими сторонами щодо забезпечення належного пропуску через кордон транспорту.«Просимо громадян та перевізників, які планують перетинати кордон з Польщею, врахувати цю інформацію. У той же час, за наявними даними від польських колег, організатори таких дій на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусам, транспортним засобам, що перевозять гуманітарну допомогу, швидкопсувні вантажі та ін., а також легковому транспорту», - повідомили прикордонники.Нагадаємо, роботи з інженерного та фортифікаційного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону