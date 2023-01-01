Польща попередила Україну про блокування руху фур через кордон

Польща попередила Україну про блокування руху фур через кордон
На кордоні з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників.

Про це українських прикордонників повідомили польські колеги, інформує у фейсбуці Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

За наявною інформацією, польські перевізники планують проведення тривалої акції, яка може розпочатися з 3 листопада. Під час своїх дій вони мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме через українсько-польський кордон у напрямку пунктів пропуску «Ягодин-Дорохуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Хребене». Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

Своєю чергою, органи державної влади України вживають всіх можливих заходів для нормалізації транскордонного руху. Зокрема Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціювало зустріч з усіма залученими сторонами щодо забезпечення належного пропуску через кордон транспорту.

«Просимо громадян та перевізників, які планують перетинати кордон з Польщею, врахувати цю інформацію. У той же час, за наявними даними від польських колег, організатори таких дій на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусам, транспортним засобам, що перевозять гуманітарну допомогу, швидкопсувні вантажі та ін., а також легковому транспорту», - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, роботи з інженерного та фортифікаційного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону в межах Волинської області тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кордон, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Минулий жовтень у Луцьку був одним із найтепліших
Сьогодні, 14:38
Польща попередила Україну про блокування руху фур через кордон
Сьогодні, 14:20
ВАКС оголосив нардепа Дубневича в міжнародний розшук: він виїхав з України, – ЦПК
Сьогодні, 14:10
Трагедія в Луцьку: неповнолітня вкоротила собі віку
Сьогодні, 13:47
На Волині юнка зі спиртним влаштувала «фотосесію» на могилі
Сьогодні, 13:33
Схожі новини
На Волині укріплюють державний кордон На Волині укріплюють державний кордон
Сьогодні, 03:42
Поляки не пустили на Волинь водія з автівкою, що була у розшуку Поляки не пустили на Волинь водія з автівкою, що була у розшуку
25 жовтень, 19:21
Прикордонники склали військову присягу в Луцьку Прикордонники склали військову присягу в Луцьку
24 жовтень, 17:41
Нагородили службового собаку з Волині, який знайшов 30 кг наркоти Нагородили службового собаку з Волині, який знайшов 30 кг наркоти
23 жовтень, 14:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Минулий жовтень у Луцьку був одним із найтепліших
Сьогодні, 14:38
 0
Польща попередила Україну про блокування руху фур через кордон
Сьогодні, 14:20
 0
ВАКС оголосив нардепа Дубневича в міжнародний розшук: він виїхав з України, – ЦПК
Сьогодні, 14:10
 0
Трагедія в Луцьку: неповнолітня вкоротила собі віку
Сьогодні, 13:47
 0
На Волині юнка зі спиртним влаштувала «фотосесію» на могилі
Сьогодні, 13:33
 0
Медіа
відео
1/8