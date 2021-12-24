Трагедія в Луцьку: неповнолітня вкоротила собі віку





Цю інформацію у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області.



Як розповіли у пресслужбі Нацполіції, інцидент трапився в обласному центрі Волині. Самогубство скоїла неповнолітня дівчина.



На місці події працювали слідчі.



Нині правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.



Нагадаємо, вчора опісля 17.00 години в одному з підсобних приміщень домогосподарства 34-річна жінка знайшла в петлі свого 69-річного свекра.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині наклала на себе руки неповнолітня дівчина.Цю інформацію у коментаріпідтвердили у секторі комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області.Як розповіли у пресслужбі Нацполіції, інцидент трапився в обласному центрі Волині. Самогубство скоїла неповнолітня дівчина.На місці події працювали слідчі.Нині правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.Нагадаємо, вчора опісля 17.00 години в одному з підсобних приміщень домогосподарства 34-річна жінкасвого 69-річного свекра.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію