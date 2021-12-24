Трагедія в Луцьку: неповнолітня вкоротила собі віку
Сьогодні, 13:47
В обласному центрі Волині наклала на себе руки неповнолітня дівчина.
Цю інформацію у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Як розповіли у пресслужбі Нацполіції, інцидент трапився в обласному центрі Волині. Самогубство скоїла неповнолітня дівчина.
На місці події працювали слідчі.
Нині правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.
Нагадаємо, вчора опісля 17.00 години в одному з підсобних приміщень домогосподарства 34-річна жінка знайшла в петлі свого 69-річного свекра.
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Цю інформацію у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Як розповіли у пресслужбі Нацполіції, інцидент трапився в обласному центрі Волині. Самогубство скоїла неповнолітня дівчина.
На місці події працювали слідчі.
Нині правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.
Нагадаємо, вчора опісля 17.00 години в одному з підсобних приміщень домогосподарства 34-річна жінка знайшла в петлі свого 69-річного свекра.
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