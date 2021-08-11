У Луцькому районі повісився 69-річний чоловік
Сьогодні, 09:50
Трагедія сталася в селі Богунівка Берестечківської територіальної громади.
Про це пише видання "Волинь".
За попередньою інформацією, вчора опісля 17.00 години в одному з підсобних приміщень домогосподарства 34-річна жінка знайшла в петлі свого 69-річного свекра.
Як зазначається, чоловік, можливо, вирішив піти передчасно з життя через проблеми зі здоров’ям.
Передсмертної записки він не залишив.
Обставини самогубства з’ясовують поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише видання "Волинь".
За попередньою інформацією, вчора опісля 17.00 години в одному з підсобних приміщень домогосподарства 34-річна жінка знайшла в петлі свого 69-річного свекра.
Як зазначається, чоловік, можливо, вирішив піти передчасно з життя через проблеми зі здоров’ям.
Передсмертної записки він не залишив.
Обставини самогубства з’ясовують поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцькому районі повісився 69-річний чоловік
Сьогодні, 09:50
Росія готується до зимових атак по Україні, – Данілов
Сьогодні, 09:35
10 причин замінити старий газовий котел*
Сьогодні, 09:28
Наші захисники за добу знищили 930 окупантів та ворожий літак
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 2 листопада
Сьогодні, 09:10