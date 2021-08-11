У Луцькому районі повісився 69-річний чоловік

У Луцькому районі повісився 69-річний чоловік
Трагедія сталася в селі Богунівка Берестечківської територіальної громади.

Про це пише видання "Волинь".

За попередньою інформацією, вчора опісля 17.00 години в одному з підсобних приміщень домогосподарства 34-річна жінка знайшла в петлі свого 69-річного свекра.

Як зазначається, чоловік, можливо, вирішив піти передчасно з життя через проблеми зі здоров’ям.

Передсмертної записки він не залишив.

Обставини самогубства з’ясовують поліцейські.

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Теги: Чоловік, Волинь, самогубство
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