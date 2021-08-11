У Луцькому районі повісився 69-річний чоловік





Про це пише видання



За попередньою інформацією, вчора опісля 17.00 години в одному з підсобних приміщень домогосподарства 34-річна жінка знайшла в петлі свого 69-річного свекра.



Як зазначається, чоловік, можливо, вирішив піти передчасно з життя через проблеми зі здоров’ям.



Передсмертної записки він не залишив.



Обставини самогубства з’ясовують поліцейські.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагедія сталася в селі Богунівка Берестечківської територіальної громади.Про це пише видання "Волинь" За попередньою інформацією, вчора опісля 17.00 години в одному з підсобних приміщень домогосподарства 34-річна жінка знайшла в петлі свого 69-річного свекра.Як зазначається, чоловік, можливо, вирішив піти передчасно з життя через проблеми зі здоров’ям.Передсмертної записки він не залишив.Обставини самогубства з’ясовують поліцейські.

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