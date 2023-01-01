Росія готується до зимових атак по Україні, – Данілов

Росія готується до зимових атак по Україні, – Данілов
Росія накопичує ракети, готується атакувати об’єкти критичної інфраструктури України, коли стане прохолодніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«Російська федерація готується до сценарію, коли будуть зимові температури, щоб зробити нам шкоду. Відповідно вони будуть намагатися влучати по об‘єктах критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність», - сказав він.

Данілов зауважив, що своєю чергою Україна максимально готується до такого сценарію.

За його словами, ситуація не є критичною, адже більшість об’єктів критичної інфраструктури знаходяться під контролем, а міжнародні партнери, своєю чергою, надають Україні додаткові засоби ППО.

«Ми зможемо впоратися з такими проблемами», - наголосив секретар РНБО.

за словами голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, переважна більшість лікарень відповідає вимогам Міністерства охорони здоров’я і готова до зими.

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Теги: Росія, Україна, війна
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