Росія готується до зимових атак по Україні, – Данілов





Як передає Олексій Данілов.



«Російська федерація готується до сценарію, коли будуть зимові температури, щоб зробити нам шкоду. Відповідно вони будуть намагатися влучати по об‘єктах критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність», - сказав він.



Данілов зауважив, що своєю чергою Україна максимально готується до такого сценарію.



За його словами, ситуація не є критичною, адже більшість об’єктів критичної інфраструктури знаходяться під контролем, а міжнародні партнери, своєю чергою, надають Україні додаткові засоби ППО.



«Ми зможемо впоратися з такими проблемами», - наголосив секретар РНБО.



за словами голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, переважна більшість лікарень відповідає вимогам Міністерства охорони здоров’я і готова до зими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія накопичує ракети, готується атакувати об’єкти критичної інфраструктури України, коли стане прохолодніше.Як передає Укрінформ , про це повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» секретар Ради національної безпеки і оборони«Російська федерація готується до сценарію, коли будуть зимові температури, щоб зробити нам шкоду. Відповідно вони будуть намагатися влучати по об‘єктах критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність», - сказав він.Данілов зауважив, що своєю чергою Україна максимально готується до такого сценарію.За його словами, ситуація не є критичною, адже більшість об’єктів критичної інфраструктури знаходяться під контролем, а міжнародні партнери, своєю чергою, надають Україні додаткові засоби ППО.«Ми зможемо впоратися з такими проблемами», - наголосив секретар РНБО.за словами голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, переважна більшість лікарень відповідає вимогам Міністерства охорони здоров’я і готова до зими.

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