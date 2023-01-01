Наші захисники за добу знищили 930 окупантів та ворожий літак
Сьогодні, 09:20
За минулу добу наші захисники ліквідували 930 загарбників та ворожий літак.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 302 420 (+930) осіб,
◾ танків − 5 241 (+18) од,
◾ бойових броньованих машин − 9 877 (+43) од,
◾ артилерійських систем − 7 292 (+42) од,
◾ РСЗВ − 850 (+4) од,
◾ засобів ППО − 566 (+3) од,
◾ літаків − 322 (+1) од,
◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 488 (+20) од,
◾ крилатих ракет − 1 549 (+2) од,
◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,
◾ підводних човнів − 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 658 (+34) од,
◾ спеціальної техніки − 1 032 (+13) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 302 420 (+930) осіб,
◾ танків − 5 241 (+18) од,
◾ бойових броньованих машин − 9 877 (+43) од,
◾ артилерійських систем − 7 292 (+42) од,
◾ РСЗВ − 850 (+4) од,
◾ засобів ППО − 566 (+3) од,
◾ літаків − 322 (+1) од,
◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 488 (+20) од,
◾ крилатих ракет − 1 549 (+2) од,
◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,
◾ підводних човнів − 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 658 (+34) од,
◾ спеціальної техніки − 1 032 (+13) од.
Дані уточнюються.
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