Наші захисники за добу знищили 930 окупантів та ворожий літак

Наші захисники за добу знищили 930 окупантів та ворожий літак
За минулу добу наші захисники ліквідували 930 загарбників та ворожий літак.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу − близько 302 420 (+930) осіб,

◾ танків − 5 241 (+18) од,

◾ бойових броньованих машин − 9 877 (+43) од,

◾ артилерійських систем − 7 292 (+42) од,

◾ РСЗВ − 850 (+4) од,

◾ засобів ППО − 566 (+3) од,

◾ літаків − 322 (+1) од,

◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 488 (+20) од,

◾ крилатих ракет − 1 549 (+2) од,

◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,

◾ підводних човнів − 1 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 658 (+34) од,

◾ спеціальної техніки − 1 032 (+13) од.

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія готується до зимових атак по Україні, – Данілов
Сьогодні, 09:35
10 причин замінити старий газовий котел*
Сьогодні, 09:28
Наші захисники за добу знищили 930 окупантів та ворожий літак
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 2 листопада
Сьогодні, 09:10
ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута, – Генштаб
Сьогодні, 09:02
Схожі новини
Росія готується до зимових атак по Україні, – Данілов Росія готується до зимових атак по Україні, – Данілов
Сьогодні, 09:35
ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута, – Генштаб ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута, – Генштаб
Сьогодні, 09:02
На Луганщині загинув Герой з Волині Павло Гасичак На Луганщині загинув Герой з Волині Павло Гасичак
01 листопад, 16:07
На Одещині збили дві авіаційні ракети На Одещині збили дві авіаційні ракети
01 листопад, 13:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому районі повісився 69-річний чоловік
Сьогодні, 09:50
 0
Росія готується до зимових атак по Україні, – Данілов
Сьогодні, 09:35
 0
10 причин замінити старий газовий котел*
Сьогодні, 09:28
 0
Наші захисники за добу знищили 930 окупантів та ворожий літак
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку 2 листопада
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8