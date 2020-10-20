Висадили гектар лісу: команда Modern Expo взяла участь в екоініціативі. ФОТО

Команда компанії Modern Expo долучилася до масштабної програми «Зелена країна», яку організував Поліський лісовий офіс.Усього учасникам акції вдалося засадити понад гектар землі на двох ділянках Ківерцівського лісового господарства, що поблизу Рожища. Там тепер ростимуть сотні саджанців сосни, дуба та модрини.«Зараз дбати про екологію та відновлення лісів — це не просто актуальна, а буквально критична потреба у боротьбі за наше майбутнє. Забруднення довкілля, зміни клімату, втрата біорізноманіття — це лише кілька проблем, які стають серйозним викликом для нашого світу. Відновлення лісів відіграє ключову роль у збереженні природних екосистем, очищенні повітря та зменшенні вуглецевого сліду, а також у відновленні життєво важливих екосистем для численних видів тварин та рослин. Ця справа — це не лише питання екології, але й необхідність для нашого власного майбутнього і збереження планети для наступних поколінь», — кажуть у компанії.Втім, висадка дерев, толоки у парках — це лише незначна частина екологічно відповідальної стратегії, якої дотримується Modern Expo.Ця стратегія передбачає, зокрема, впровадження інструменту 4R (reduse, reuse, recycle, recover) у всі процеси та системи компанії. Він передбачає зменшення кількості ресурсів, які споживають під час виробництва, вторинне використання, перероблювання та відновлення матеріалів на всіх етапах роботи.«Ми прагнемо, щоб виробництво Modern Expo стало еталоном реалізації екоініціатив. Тому робимо всі можливі кроки для досягнення цієї мети, використовуючи значну кількість вторинної сировини на наших виробничих потужностях, впроваджуючи сучасні технології для мінімізації відходів, використовуючи енергоефективне обладнання тощо», — каже генеральний директор компанії Modern Expo