На Запоріжжі загинув Герой з Волині Ігор Ковалюк

Ігор Ковалюк.



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"Знову маємо сумну звістку. В боях за Незалежність України, поблизу села Роботине Запорізької області, загинув житель села Ставки Ковалюк Ігор Валентинович, 11.03.1971 року народження.



Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого та оголошує триденну жалобу за загиблим Героєм.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомили в Оваднівській громаді."Знову маємо сумну звістку. В боях за Незалежність України, поблизу села Роботине Запорізької області, загинув житель села Ставки Ковалюк Ігор Валентинович, 11.03.1971 року народження.Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого та оголошує триденну жалобу за загиблим Героєм.

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