На Запоріжжі загинув Герой з Волині Ігор Ковалюк

На Запоріжжі загинув Герой з Волині Ігор Ковалюк
На війні загинув воїн з Волині Ігор Ковалюк.

Про це повідомили в Оваднівській громаді.

"Знову маємо сумну звістку. В боях за Незалежність України, поблизу села Роботине Запорізької області, загинув житель села Ставки Ковалюк Ігор Валентинович, 11.03.1971 року народження.

Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого та оголошує триденну жалобу за загиблим Героєм.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині столітню бабусю доглядає місцева мешканка: донька померла, внуки та правнуки – за кордоном
Сьогодні, 11:12
Мріє ходити: збирають гроші на операцію 16-річному волинянину, якого друзі винесли на гору в Карпатах
Сьогодні, 10:40
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Ігор Ковалюк
Сьогодні, 10:20
Росія може наростити кількість авіації до 8 дивізій до кінця 2023 року, – Залужний
Сьогодні, 10:10
Висадили гектар лісу: команда Modern Expo взяла участь в екоініціативі. ФОТО
Сьогодні, 10:07
Схожі новини
На Луганщині загинув Герой з Волині Павло Гасичак На Луганщині загинув Герой з Волині Павло Гасичак
01 листопад, 16:07
На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком
01 листопад, 11:35
Сьогодні на Волині прощатимуться із 30-річним капітаном поліції, Героєм Володимиром Степашуком Сьогодні на Волині прощатимуться із 30-річним капітаном поліції, Героєм Володимиром Степашуком
01 листопад, 10:40
У Київському військовому шпиталі перестало битися серце Героя з Волині Юрія Ковальчука У Київському військовому шпиталі перестало битися серце Героя з Волині Юрія Ковальчука
01 листопад, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У резонансній аварії на Волині загинув військовий
Сьогодні, 11:27
 0
На Одещині вигадали оригінальний «трансфер» ухилянтів через блокпости
Сьогодні, 11:14
 0
На Волині столітню бабусю доглядає місцева мешканка: донька померла, внуки та правнуки – за кордоном
Сьогодні, 11:12
 0
Мріє ходити: збирають гроші на операцію 16-річному волинянину, якого друзі винесли на гору в Карпатах
Сьогодні, 10:40
 0
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Ігор Ковалюк
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8