Мріє ходити: збирають гроші на операцію 16-річному волинянину, якого друзі винесли на гору в Карпатах
Сьогодні, 10:40
16-річному волинянину Павлу Липовському збирають гроші на операцію. Юнак мріє знову ходити.
Про це повідомляє 12 канал.
"Про справжню дружбу та дорослий вчинок, який зробили діти – на спинах винесли свого друга на гору в Карпатах. Так вчинили учні Рокинівського ліцею під Луцьком. Рік тому 16-річний Павло Липовський перестав ходити через прогресуючу хворобу, але вона не стала завадою дружнім взаєминам. Тож і на гору Шпиці заввишки понад 1800 метрів піднялися всі гуртом", - йдеться в сюжеті.
Зараз Павлові збирають гроші на операцію, щоб знову стати на ноги. Потрібно 300 тисяч гривень.
Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/5Kob681vRU
Номер картки Яни Липовської (мама Павла): 5375 4112 0992 3684
Про це повідомляє 12 канал.
"Про справжню дружбу та дорослий вчинок, який зробили діти – на спинах винесли свого друга на гору в Карпатах. Так вчинили учні Рокинівського ліцею під Луцьком. Рік тому 16-річний Павло Липовський перестав ходити через прогресуючу хворобу, але вона не стала завадою дружнім взаєминам. Тож і на гору Шпиці заввишки понад 1800 метрів піднялися всі гуртом", - йдеться в сюжеті.
Зараз Павлові збирають гроші на операцію, щоб знову стати на ноги. Потрібно 300 тисяч гривень.
Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/5Kob681vRU
Номер картки Яни Липовської (мама Павла): 5375 4112 0992 3684