На Одещині вигадали оригінальний «трансфер» ухилянтів через блокпости

На Одещині вигадали оригінальний «трансфер» ухилянтів через блокпости
Працівники СБУ та Нацполіції знешкодили на Одещині злочинне угруповання, що доставляло ухилянтів до кордону на каретах швидкої допомоги.

Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала на Одещині міжнародне злочинне угруповання, яке нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку. Для прихованого перевезення ухилянтів по автошляхах регіону фігуранти використовували автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем.
На Одещині вигадали оригінальний «трансфер» ухилянтів через блокпости

Такий «трансфер» доправляв клієнтів до кордону із сусідньою європейською країною в обхід блокпостів. У так званій «зеленці» ухилянтів зустрічав ще один учасник схеми, який переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками.
На Одещині вигадали оригінальний «трансфер» ухилянтів через блокпости

У результаті комплексних заходів правоохоронці зупинили на міжнародній трасі «Одеса-Рені» карету швидкої допомоги, яка з проблисковими маячками везла до кордону двох ухилянтів.

Разом з цим було затримано організаторів злочинного угруповання.
На Одещині вигадали оригінальний «трансфер» ухилянтів через блокпости
На Одещині вигадали оригінальний «трансфер» ухилянтів через блокпости

За даними слідства, ними виявились двоє іноземних громадян з посвідками на тимчасове проживання в Україні та мешканець Одещини.
На Одещині вигадали оригінальний «трансфер» ухилянтів через блокпости

За гроші вони «допомагали» потенційним призовникам уникнути мобілізації та нелегально потрапити за кордон.

Вартість таких «послуг» становила від 4,8 тис. американських доларів з одного клієнта. Гроші фігуранти отримували на банківську картку свого спільника з південного регіону України.

Під час обшуків за місцями перебування учасників схеми вилучено:

▪️ банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;
▪️ гроші, отримані протиправним шляхом.
На Одещині вигадали оригінальний «трансфер» ухилянтів через блокпости
На Одещині вигадали оригінальний «трансфер» ухилянтів через блокпости

Наразі всім трьом організаторам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації злочинних дій екіпажа швидкої, який був задіяний у незаконній діяльності.

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Теги: СБУ, злочин
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