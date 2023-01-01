На Одещині вигадали оригінальний «трансфер» ухилянтів через блокпости
Сьогодні, 11:14
Працівники СБУ та Нацполіції знешкодили на Одещині злочинне угруповання, що доставляло ухилянтів до кордону на каретах швидкої допомоги.
Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.
Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала на Одещині міжнародне злочинне угруповання, яке нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку. Для прихованого перевезення ухилянтів по автошляхах регіону фігуранти використовували автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем.
Такий «трансфер» доправляв клієнтів до кордону із сусідньою європейською країною в обхід блокпостів. У так званій «зеленці» ухилянтів зустрічав ще один учасник схеми, який переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками.
У результаті комплексних заходів правоохоронці зупинили на міжнародній трасі «Одеса-Рені» карету швидкої допомоги, яка з проблисковими маячками везла до кордону двох ухилянтів.
Разом з цим було затримано організаторів злочинного угруповання.
За даними слідства, ними виявились двоє іноземних громадян з посвідками на тимчасове проживання в Україні та мешканець Одещини.
За гроші вони «допомагали» потенційним призовникам уникнути мобілізації та нелегально потрапити за кордон.
Вартість таких «послуг» становила від 4,8 тис. американських доларів з одного клієнта. Гроші фігуранти отримували на банківську картку свого спільника з південного регіону України.
Під час обшуків за місцями перебування учасників схеми вилучено:
▪️ банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;
▪️ гроші, отримані протиправним шляхом.
Наразі всім трьом організаторам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації злочинних дій екіпажа швидкої, який був задіяний у незаконній діяльності.
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Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.
Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала на Одещині міжнародне злочинне угруповання, яке нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку. Для прихованого перевезення ухилянтів по автошляхах регіону фігуранти використовували автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем.
Такий «трансфер» доправляв клієнтів до кордону із сусідньою європейською країною в обхід блокпостів. У так званій «зеленці» ухилянтів зустрічав ще один учасник схеми, який переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками.
У результаті комплексних заходів правоохоронці зупинили на міжнародній трасі «Одеса-Рені» карету швидкої допомоги, яка з проблисковими маячками везла до кордону двох ухилянтів.
Разом з цим було затримано організаторів злочинного угруповання.
За даними слідства, ними виявились двоє іноземних громадян з посвідками на тимчасове проживання в Україні та мешканець Одещини.
За гроші вони «допомагали» потенційним призовникам уникнути мобілізації та нелегально потрапити за кордон.
Вартість таких «послуг» становила від 4,8 тис. американських доларів з одного клієнта. Гроші фігуранти отримували на банківську картку свого спільника з південного регіону України.
Під час обшуків за місцями перебування учасників схеми вилучено:
▪️ банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;
▪️ гроші, отримані протиправним шляхом.
Наразі всім трьом організаторам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації злочинних дій екіпажа швидкої, який був задіяний у незаконній діяльності.
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