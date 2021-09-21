Вакансії на Волині із зарплатою від 20 до 50 тисяч гривень: перелік, контакти

Волинський обласний центр зайнятості підготував перелік вакансій із високими заробітними платами.Актуальні на цьому тижні вакансії у Луцьку, Ковелі, Володимирі, Горохові та інших населених пунктах:Ковель. Вимоги: міжнародні перевезення пасажирів (туристичні). Заробітна плата –Ковель. Вимоги: здійснювати вантажні перевезення в міжнародних напрямках на автомобілях MAN EURO 5,6 — 20 тонн, утримування автомобіля в належному стані. Заробітна плата –Луцьк. Вимоги: робота на універсальному токарному верстаті, виконувати роботи згідно кваліфікаційних вимог, дотримання правил техніки безпеки. 5-6 розряди. Заробітна плата –Рожище. Вимоги: надання терапевтичних стоматологічних послуг населенню. Заробітна плата –Село Веселе Торчинської громади. Вимоги: організовує правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово-запобіжний і поточний ремонт машинно-тракторного та автомобільного парку, енергетичного, електротехнічного, слабо-струмного обладнання, а також електромережі господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності. Організація обліку та руху запасних частин та комплектуючих. Контролює правильність складання заявок на придбання нової техніки і обладнання, запасних частин. Заробітна плата –Луцьк. Вимоги: здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт (наявність посвідчення тракториста категорії «Е»). Графік роботи: ПН-ПТ з 8-00 до 16-30 год. Заробітна плата –Володимир. Вимоги: перевезення палива по Україні та за кордоном, дотримання правил техніки безпеки та правил дорожнього руху. Заробітна плата –Луцьк. Вимоги: проведення операцій з акцизними товарами (пальним), введення ЗЕД, ведення бухгалтерського та податкового обліку, Здійснення контролю над роботою відділу, Досвід роботи на підприємстві з продажу пальних матеріалів. Заробітна плата –Рованці Боратинської громади. Вимоги: прокладання проводів згідно технічних креслень на дошках, обмотування проводів за допомогою ізострічки, робота на спеціальних операціях та ін. Заробітна плата – 22760 гривень.Горохів. Вимоги: організація роботи маркету, контроль за прийомом товару, навантаженням та розвантаженням товару, за роботою в торговому залі продавців-консультантів, охоронників, звітність по касових операціях. Заробітна плата –Луцьк. Вимоги: забезпечує своєчасний та якісний випуск гофрованих коробок, керує роботою висікально- пакувального станка, відповідає за його справність. Заробітна плата –Якщо вас зацікавила котрась із вакансій – телефонуйте (066) 353 74 95, (068) 063 45 15.