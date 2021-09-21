Вакансії на Волині із зарплатою від 20 до 50 тисяч гривень: перелік, контакти

Вакансії на Волині із зарплатою від 20 до 50 тисяч гривень: перелік, контакти
Волинський обласний центр зайнятості підготував перелік вакансій із високими заробітними платами.

Актуальні на цьому тижні вакансії у Луцьку, Ковелі, Володимирі, Горохові та інших населених пунктах:

Водій автотранспортних засобів. Ковель. Вимоги: міжнародні перевезення пасажирів (туристичні). Заробітна плата – 50 тисяч гривень.

Водій автотранспортних засобів. Ковель. Вимоги: здійснювати вантажні перевезення в міжнародних напрямках на автомобілях MAN EURO 5,6 — 20 тонн, утримування автомобіля в належному стані. Заробітна плата – 45 тисяч гривень.

Токар. Луцьк. Вимоги: робота на універсальному токарному верстаті, виконувати роботи згідно кваліфікаційних вимог, дотримання правил техніки безпеки. 5-6 розряди. Заробітна плата – 32477 гривень.

Лікар-стоматолог. Рожище. Вимоги: надання терапевтичних стоматологічних послуг населенню. Заробітна плата – 30 тисяч гривень.

Головний інженер. Село Веселе Торчинської громади. Вимоги: організовує правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово-запобіжний і поточний ремонт машинно-тракторного та автомобільного парку, енергетичного, електротехнічного, слабо-струмного обладнання, а також електромережі господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності. Організація обліку та руху запасних частин та комплектуючих. Контролює правильність складання заявок на придбання нової техніки і обладнання, запасних частин. Заробітна плата – 29728 гривень.

Водій навантажувача. Луцьк. Вимоги: здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт (наявність посвідчення тракториста категорії «Е»). Графік роботи: ПН-ПТ з 8-00 до 16-30 год. Заробітна плата – 26 тисяч гривень.

Водій автотранспортних засобів. Володимир. Вимоги: перевезення палива по Україні та за кордоном, дотримання правил техніки безпеки та правил дорожнього руху. Заробітна плата – 25 тисяч гривень.

Головний бухгалтер. Луцьк. Вимоги: проведення операцій з акцизними товарами (пальним), введення ЗЕД, ведення бухгалтерського та податкового обліку, Здійснення контролю над роботою відділу, Досвід роботи на підприємстві з продажу пальних матеріалів. Заробітна плата – 25 тисяч гривень.

Комплектувальник проводів. Рованці Боратинської громади. Вимоги: прокладання проводів згідно технічних креслень на дошках, обмотування проводів за допомогою ізострічки, робота на спеціальних операціях та ін. Заробітна плата – 22760 гривень.

Керуючий магазином. Горохів. Вимоги: організація роботи маркету, контроль за прийомом товару, навантаженням та розвантаженням товару, за роботою в торговому залі продавців-консультантів, охоронників, звітність по касових операціях. Заробітна плата – 22 тисячі гривень.

Машиніст висікально-пакувального агрегату. Луцьк. Вимоги: забезпечує своєчасний та якісний випуск гофрованих коробок, керує роботою висікально- пакувального станка, відповідає за його справність. Заробітна плата – 21 тисяча гривень.

Якщо вас зацікавила котрась із вакансій – телефонуйте (066) 353 74 95, (068) 063 45 15.

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Теги: робота, Волинь, вакансії, варте уваги
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