Спомин про Героя. Рік тому не стало волинянина Тараса Чайки

Сьогодні, 2 листопада, виповнюється рік світлої пам'яті зуродженця Рожищенської громадиПро це інформує Рожищенська міськрада.Тарас Ігорович Чайка народився 10 лютого 1993 року в селі Сокіл Рожищенської громади. Згодом сім'я Тараса переїхала на Львівщину, де Герой прожив більшість свого життя.«Освічений, успішний, він мав усе для щасливого життя - дружину та донечку, хорошу роботу, професійні перспективи, улюблене хобі. Своє майбутнє Тарас бачив лише у вільній та незалежній Україні, тому у перші дні повномасштабного вторгнення прийняв виважене рішення справжнього чоловіка - пішов на війну добровольцем», - зазначили у міськраді.Тарас Чайка служив у лавах 125-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України командиром окремого розвідувального взводу. Мав псевдо Хімік.Відповідальний, товариський, мужній, він досить швидко здобув авторитет серед побратимів, які були впевнені - такий не підведе. І командир їх не підвів."Після прибуття в липні місяці 2022 року в район бойових дій на території Донецької області лейтенант Чайка Тарас своїм прикладом та вміло організованою роботою з особовим складом сприяв формуванню в особового складу взводу високого бойового духу, готовності нищити ворога.2 листопада 2022 року лейтенант Чайка Тарас Ігорович під час виконання завдання щодо організації спостереження в межах відповідальності батальйону в ході переміщення на автомобілі до визначеного місця потрапив під щільний мінометний обстріл з боку противника. Під час обстрілу отримав осколкове поранення. Будучи смертельно пораненим, Тарас Чайка продовжував керувати автомобілем з метою виведення його з району активного вогневого ураження, чим намагався врятувати життя екіпажу машини.В результаті вищевказаних дій офіцера вдалося вивести з району вогневого ураження автомобіль та забезпечити умови для евакуації інших членів екіпажу в безпечне місце. Від отриманого поранення лейтенант Чайка Тарас Ігорович загинув" - так розповіли про останній день життя нашого земляка на сторінці 125-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України, у лавах якої він ніс службу.Тарас Чайка врятував життя екіпажу машини, втративши своє. Тепер йому назавжди 29.12 листопада 2022 року Тарас Чайка знайшов місце свого останнього спочинку на Личаківському кладовищі.Зареєстрована на офіційному сайті президента України петиція про присвоєння Тарасу Чайці звання Героя України посмертно набрала понад 25 тисяч голосів.Указом Президента України від 29 вересня 2023 року №644/2023 за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові лейтенанту Чайці Тарасу Ігоровичуи з удостоєнням ордена “Золота Зірка” (посмертно).«Вічна пам'ять Герою України і мужньому земляку Тарасу Чайці! Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.