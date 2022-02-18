У Луцьку п'яний 16-річний хлопець в'їхав у припарковану автівку, а потім – у стовп
Сьогодні, 12:03
У Луцьку 16-річний юнак сів за кермо нетверезий та не розминувся з електроопорою.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
Сьогодні, 2 листопада, близько 2-ї години патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Хурсенка.
Коли вони прибули на місце, то з’ясували, що неповнолітній місцевий житель, який ніколи не отримував посвідчення водія, сів за кермо Volkswagen Passat. Спочатку він здійснив наїзд на припаркований автомобіль свого сусіда та покинув місце ДТП, однак далеко не від’їхавши, зіткнувся ще й з електроопорою.
Патрульні виявили у молодого чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти огляд за допомогою приладу Drager, і алкотестер показав результат 0,94 проміле.
На юнака поліцейські склали адмінматеріали за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння).
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Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
Сьогодні, 2 листопада, близько 2-ї години патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Хурсенка.
Коли вони прибули на місце, то з’ясували, що неповнолітній місцевий житель, який ніколи не отримував посвідчення водія, сів за кермо Volkswagen Passat. Спочатку він здійснив наїзд на припаркований автомобіль свого сусіда та покинув місце ДТП, однак далеко не від’їхавши, зіткнувся ще й з електроопорою.
Патрульні виявили у молодого чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти огляд за допомогою приладу Drager, і алкотестер показав результат 0,94 проміле.
На юнака поліцейські склали адмінматеріали за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння).
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