Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації

Валерій Залужний вважає за необхідне розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію.



Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив у колонці для The Economist, пише



«Росія не змогла використати свою величезну перевагу в робочій силі, тому що володимир путін стурбований тим, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу, а також тому, що росія не може підготувати й екіпірувати достатню кількість людей. Однак наші можливості з підготовки резервів на власній території також обмежені», — наголосив він.



Залужний стверджує, що в українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків. Щоб розв'язати цю проблему, в Україні мають намір запровадити єдиний реєстр призовників та розширити категорію громадян, які можуть бути призвані за мобілізацією.



«Також ми запроваджуємо «бойове стажування», яке передбачає розміщення мобілізованих і навчених кадрів у досвідчених стройових частинах для їхньої підготовки», — додав головнокомандувач ЗСУ.



Що ще написав генерал?



У цій же колонці головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російсько-українська війна переходить на етап «позиційної» зі статичними та виснажливими боями. Це несе величезні ризики для України та її Збройних сил.



«Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться усі ці речі: перевага в повітрі, значно вдосконалені засоби радіоелектронної та контрбатарейної боротьби, нова мінна технологія та здатність мобілізувати і тренувати більше резервів», — зазначив генерал.



На його думку, також необхідно зосередитися на сучасному командуванні та управлінні, щоб Україна могла ефективніше за росію ухвалювати рішення на полі бою.



Загалом Залужний назвав пріоритети, які допоможуть перетворити «позиційну» війну на «маневрову». Найважливіше, за його словами, — це встановлення контролю над небом, без якого неможливі повномасштабні наземні операції. Силам оборони вдалося знищити понад 550 систем протиповітряної оборони росії, пише головнокомандувач ЗСУ, проте окупанти досі зберігають значну перевагу в небі та продовжують створювати нові ударні ескадрильї.



Ще один пріоритет — радіоелектронна боротьба, яку Залужний називає «ключем до перемоги у війні безпілотників». За його словами, за останнє десятиліття росія модернізувала свої сили РЕБ, створивши новий рід армії та виготовивши 60 нових видів техніки.



Водночас 65% засобів РЕБ України на початок повномасштабної війни були вироблені ще за радянських часів, не приховує головнокомандувач ЗСУ.



За його словами, Україні вже вдалося створити власні електронні системи захисту, але військові також потребують більшого доступу до електронної розвідки союзників.



Ще одне завдання — вдосконалення контрбатарейного вогню, зауважує Залужний. Він пояснює, що українським військам необхідно зробити наведення снарядів точнішим та менш вразливим до глушіння.



Наступний пріоритет — технології розмінування. Генерал наголосив, що навіть західна допомога, як-от норвезькі танки та ракетні пристрої для розмінування, виявилася недостатньою з огляду на масштаби російських мінних полів, які місцями простягаються на 20 км.



Залужний пише, що потрібні датчики, схожі на радари, які використовують невидимі імпульси світла для виявлення мін у землі, та системи виведення диму, щоб приховати діяльність українських підрозділів з розмінування.



Що передувало?



У серпні цього року президент Володимир Зеленський розповів, що його запитали, чи буде посилення або прискорення мобілізації. Він відповів, що



«Скажу відверто, військові до мене звернулися із цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати. Все. Поки що більше не можу вам сказати. Питання військкоматів, дуже важливе питання військово-лікарських комісій — потрібно якнайшвидше прискорити процеси, навести лад. Потім уже починати розмову про те, щоб збільшувати, як і ким», — відповів Зеленський.



Колишній міністр оборони Олексій Резніков 22 серпня розповів, що близько мільйона українців стали учасниками бойових дій за 9,5 року російсько-української війни. Міністерство оборони запевняє, що знає їхні поточні проблеми та завдання, серед них — ставлення суспільства до ветеранів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач Збройних сил Українивважає за необхідне розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію.Про це головнокомандувач Збройних сил Україниповідомив у колонці для The Economist, пише Громадське «Росія не змогла використати свою величезну перевагу в робочій силі, тому щостурбований тим, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу, а також тому, що росія не може підготувати й екіпірувати достатню кількість людей. Однак наші можливості з підготовки резервів на власній території також обмежені», — наголосив він.Залужний стверджує, що в українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків. Щоб розв'язати цю проблему, в Україні мають намір запровадити єдиний реєстр призовників та розширити категорію громадян, які можуть бути призвані за мобілізацією.«Також ми запроваджуємо «бойове стажування», яке передбачає розміщення мобілізованих і навчених кадрів у досвідчених стройових частинах для їхньої підготовки», — додав головнокомандувач ЗСУ.У цій же колонці головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російсько-українська війна переходить на етап «позиційної» зі статичними та виснажливими боями. Це несе величезні ризики для України та її Збройних сил.«Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться усі ці речі: перевага в повітрі, значно вдосконалені засоби радіоелектронної та контрбатарейної боротьби, нова мінна технологія та здатність мобілізувати і тренувати більше резервів», — зазначив генерал.На його думку, також необхідно зосередитися на сучасному командуванні та управлінні, щоб Україна могла ефективніше за росію ухвалювати рішення на полі бою.Загалом Залужний назвав пріоритети, які допоможуть перетворити «позиційну» війну на «маневрову». Найважливіше, за його словами, — це встановлення контролю над небом, без якого неможливі повномасштабні наземні операції. Силам оборони вдалося знищити понад 550 систем протиповітряної оборони росії, пише головнокомандувач ЗСУ, проте окупанти досі зберігають значну перевагу в небі та продовжують створювати нові ударні ескадрильї.Ще один пріоритет — радіоелектронна боротьба, яку Залужний називає «ключем до перемоги у війні безпілотників». За його словами, за останнє десятиліття росія модернізувала свої сили РЕБ, створивши новий рід армії та виготовивши 60 нових видів техніки.Водночас 65% засобів РЕБ України на початок повномасштабної війни були вироблені ще за радянських часів, не приховує головнокомандувач ЗСУ.За його словами, Україні вже вдалося створити власні електронні системи захисту, але військові також потребують більшого доступу до електронної розвідки союзників.Ще одне завдання — вдосконалення контрбатарейного вогню, зауважує Залужний. Він пояснює, що українським військам необхідно зробити наведення снарядів точнішим та менш вразливим до глушіння.Наступний пріоритет — технології розмінування. Генерал наголосив, що навіть західна допомога, як-от норвезькі танки та ракетні пристрої для розмінування, виявилася недостатньою з огляду на масштаби російських мінних полів, які місцями простягаються на 20 км.Залужний пише, що потрібні датчики, схожі на радари, які використовують невидимі імпульси світла для виявлення мін у землі, та системи виведення диму, щоб приховати діяльність українських підрозділів з розмінування.У серпні цього року президентрозповів, що його запитали, чи буде посилення або прискорення мобілізації. Він відповів, що військові попросили його «дати можливість мобілізувати більше» «Скажу відверто, військові до мене звернулися із цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати. Все. Поки що більше не можу вам сказати. Питання військкоматів, дуже важливе питання військово-лікарських комісій — потрібно якнайшвидше прискорити процеси, навести лад. Потім уже починати розмову про те, щоб збільшувати, як і ким», — відповів Зеленський.Колишній міністр оборони22 серпня розповів, що близько мільйона українців стали учасниками бойових дій за 9,5 року російсько-української війни. Міністерство оборони запевняє, що знає їхні поточні проблеми та завдання, серед них — ставлення суспільства до ветеранів.

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