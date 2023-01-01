Смерть пацієнта обійдеться лікарні на Волині у 50 тисяч





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Жінка звернулася з позовом до Комунального підприємства «Горохівська багатопрофільна лікарня Горохівської міської ради» про відшкодування моральної шкоди, завданої смертю фізичної особи.



Судове засідання проходило у режимі відеоконференції.



З огляду на складність справи складання повного рішення суду відклали на 8 днів з дня закінчення розгляду справи відповідно до положень частини 6 статті 259 ЦПК України.



Суд ухвалив позов до комунального підприємства «Горохівська багатопрофільна лікарня Горохівської міської ради» про відшкодування моральної шкоди, заподіяної смертю фізичної особи, з урахуванням збільшених позовних вимог – задовольнити частково.



Також суд вирішив стягнути з Комунального підприємства «Горохівська багатопрофільна лікарня Горохівської міської ради» в користь жінки 50 тисяч гривень на відшкодування моральної шкоди, завданої медичними працівниками.



Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.



Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення, в разі проголошення вступної та резолютивної частини рішення або у разі розгляду справи (розв'язання питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного тексту рішення.



Рішення в повному обсязі складуть 6 листопада 2023 року.



Нагадаємо, директору комунального підприємства «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Віктору Редзію продовжили контракт до січня 2025 року.



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