У громаді на Волині жалоба: прощаються із Героєм Романом Цисельським

У Підгайцівській громаді на Волині 2-3 листопада – дні скорботи, прощання та молитви заПро це інформує Підгайцівська громада у фейсбуці.Місцева влада повідомила орієнтовний графік прощань.Зокрема 2 листопада орієнтовно о 15:30 тіло Героя заберуть від Волинського обласного бюро судово - медичної експертизи на вулиці Стефаника, звідки кортеж попрямує через вулицю Рівненська до села Струмівка.«Орієнтовно з 15:45 живим коридором зустрінемо нашого Героя від перехрестя вулиці Об'їзної та вулиці Сільської (стара газова заправка)» - зазначили у громаді.Далі пішою ходою траурна процесія попрямує по вулиці Сільській до батьківської хати.Останню ніч тіло захисника переночує вдома.Чин похорону відбудеться 3 листопада.О 10:00 кортеж із тілом Романа Цисельського попрямує від дому, вулиця Сільській 23, по вулицях Сільська, Східна, Рівненська до Храму Всіх Святих Землі Української , що знаходиться біля місцевого кладовища села Струмівка.Поховають Героя на місцевому кладовищі у селі Струмівка.«Вічна пам'ять та слава Герою. Царство Небесне», - зазначили у громаді.