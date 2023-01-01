У громаді на Волині жалоба: прощаються із Героєм Романом Цисельським
Сьогодні, 12:43
У Підгайцівській громаді на Волині 2-3 листопада – дні скорботи, прощання та молитви за загиблого Героя Романа Цисельського.
Про це інформує Підгайцівська громада у фейсбуці.
Місцева влада повідомила орієнтовний графік прощань.
Зокрема 2 листопада орієнтовно о 15:30 тіло Героя заберуть від Волинського обласного бюро судово - медичної експертизи на вулиці Стефаника, звідки кортеж попрямує через вулицю Рівненська до села Струмівка.
«Орієнтовно з 15:45 живим коридором зустрінемо нашого Героя від перехрестя вулиці Об'їзної та вулиці Сільської (стара газова заправка)» - зазначили у громаді.
Далі пішою ходою траурна процесія попрямує по вулиці Сільській до батьківської хати.
Останню ніч тіло захисника переночує вдома.
Чин похорону відбудеться 3 листопада.
О 10:00 кортеж із тілом Романа Цисельського попрямує від дому, вулиця Сільській 23, по вулицях Сільська, Східна, Рівненська до Храму Всіх Святих Землі Української , що знаходиться біля місцевого кладовища села Струмівка.
Поховають Героя на місцевому кладовищі у селі Струмівка.
«Вічна пам'ять та слава Герою. Царство Небесне», - зазначили у громаді.
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Про це інформує Підгайцівська громада у фейсбуці.
Місцева влада повідомила орієнтовний графік прощань.
Зокрема 2 листопада орієнтовно о 15:30 тіло Героя заберуть від Волинського обласного бюро судово - медичної експертизи на вулиці Стефаника, звідки кортеж попрямує через вулицю Рівненська до села Струмівка.
«Орієнтовно з 15:45 живим коридором зустрінемо нашого Героя від перехрестя вулиці Об'їзної та вулиці Сільської (стара газова заправка)» - зазначили у громаді.
Далі пішою ходою траурна процесія попрямує по вулиці Сільській до батьківської хати.
Останню ніч тіло захисника переночує вдома.
Чин похорону відбудеться 3 листопада.
О 10:00 кортеж із тілом Романа Цисельського попрямує від дому, вулиця Сільській 23, по вулицях Сільська, Східна, Рівненська до Храму Всіх Святих Землі Української , що знаходиться біля місцевого кладовища села Струмівка.
Поховають Героя на місцевому кладовищі у селі Струмівка.
«Вічна пам'ять та слава Герою. Царство Небесне», - зазначили у громаді.
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