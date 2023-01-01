У громаді на Волині жалоба: прощаються із Героєм Романом Цисельським

У громаді на Волині жалоба: прощаються із Героєм Романом Цисельським
У Підгайцівській громаді на Волині 2-3 листопада – дні скорботи, прощання та молитви за загиблого Героя Романа Цисельського.

Про це інформує Підгайцівська громада у фейсбуці.

Місцева влада повідомила орієнтовний графік прощань.

Зокрема 2 листопада орієнтовно о 15:30 тіло Героя заберуть від Волинського обласного бюро судово - медичної експертизи на вулиці Стефаника, звідки кортеж попрямує через вулицю Рівненська до села Струмівка.

«Орієнтовно з 15:45 живим коридором зустрінемо нашого Героя від перехрестя вулиці Об'їзної та вулиці Сільської (стара газова заправка)» - зазначили у громаді.

Далі пішою ходою траурна процесія попрямує по вулиці Сільській до батьківської хати.

Останню ніч тіло захисника переночує вдома.
У громаді на Волині жалоба: прощаються із Героєм Романом Цисельським

Чин похорону відбудеться 3 листопада.

О 10:00 кортеж із тілом Романа Цисельського попрямує від дому, вулиця Сільській 23, по вулицях Сільська, Східна, Рівненська до Храму Всіх Святих Землі Української , що знаходиться біля місцевого кладовища села Струмівка.

Поховають Героя на місцевому кладовищі у селі Струмівка.

«Вічна пам'ять та слава Герою. Царство Небесне», - зазначили у громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смартзупинки в Луцьку показуватимуть графік руху приміських автобусів
Сьогодні, 13:08
У громаді на Волині жалоба: прощаються із Героєм Романом Цисельським
Сьогодні, 12:43
Війна забрала життя Героя з Волині Дмитра Гончарука
Сьогодні, 12:37
Смерть пацієнта обійдеться лікарні на Волині у 50 тисяч
Сьогодні, 12:32
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Спомин про Героя. Рік тому не стало волинянина Тараса Чайки Спомин про Героя. Рік тому не стало волинянина Тараса Чайки
Сьогодні, 12:10
У резонансній аварії на Волині загинув військовий У резонансній аварії на Волині загинув військовий
Сьогодні, 11:27
Із Воїном Володимиром Степашуком волиняни прощалися навколішки Із Воїном Володимиром Степашуком волиняни прощалися навколішки
01 листопад, 17:38
Волинян закликають гідно зустріти тіло Героя Анатолія Косіка Волинян закликають гідно зустріти тіло Героя Анатолія Косіка
01 листопад, 15:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смартзупинки в Луцьку показуватимуть графік руху приміських автобусів
Сьогодні, 13:08
 0
У громаді на Волині жалоба: прощаються із Героєм Романом Цисельським
Сьогодні, 12:43
 0
Війна забрала життя Героя з Волині Дмитра Гончарука
Сьогодні, 12:37
 0
Смерть пацієнта обійдеться лікарні на Волині у 50 тисяч
Сьогодні, 12:32
 0
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8