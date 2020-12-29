Смартзупинки в Луцьку показуватимуть графік руху приміських автобусів

Смартзупинки в Луцьку показуватимуть графік руху приміських автобусів
Відтепер на табло, встановлених на «розумних зупинках» на вулицях Луцька, відображатиметься графік руху приміських маршруток.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

На «розумних зупинках» Луцька можна відстежити рух приміських автобусних маршрутів.

Задля поліпшення інформування пасажирів про рух автобусних маршрутів загального користування Луцької громади, на «розумних зупинках» буде розміщено інформацію про час прибуття автобусів на маршрутах:

- №5 “Окружна – Вересневе”
- №50 “Луцьк – Брище”
- №51 “Кульчин – Луцьк”
- №52 “Луцьк – Заболотці”
- №53 “Луцьк – Липляни”
- №54 “Луцьк – Рокині”
- №56 “Луцьк — Озденіж”
- №57 “Луцьк — Боголюби”
- №58 “Луцьк – Сьомаки”
- №59 “Луцьк — Небіжка”
- №117 “Луцьк – Клепачів”
- №149 “Луцьк – Озерце”.

Нагадаємо, на міський маршрут № 5 замість “Богданів” виїхали автобуси великої пасажиромісткості VDL.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: маршрутки, Луцьк, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ухилянти намагалися переплисти Тису на дитячих надувних «пончиках»
Сьогодні, 13:23
Українські воїни відбили наступ росіян на Вугледарському напрямку, – Зеленський
Сьогодні, 13:15
Смартзупинки в Луцьку показуватимуть графік руху приміських автобусів
Сьогодні, 13:08
У громаді на Волині жалоба: прощаються із Героєм Романом Цисельським
Сьогодні, 12:43
Війна забрала життя Героя з Волині Дмитра Гончарука
Сьогодні, 12:37
Схожі новини
Як їздитиме громадський транспорт Луцька у новорічну ніч Як їздитиме громадський транспорт Луцька у новорічну ніч
29 грудень, 2020, 09:08
Чим особливі еко-автобуси, які курсуватимуть Луцьком з 1 грудня. ФОТО Чим особливі еко-автобуси, які курсуватимуть Луцьком з 1 грудня. ФОТО
30 листопад, 2020, 16:48
У Луцьку змінили маршрути №9 та №26 У Луцьку змінили маршрути №9 та №26
30 липень, 2020, 10:29
Луцький ЦНАП щотижня працюватиме у центрі реабілітації воїнів Луцький ЦНАП щотижня працюватиме у центрі реабілітації воїнів
01 листопад, 15:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Минулий жовтень у Луцьку був одним із найтепліших
Сьогодні, 14:38
 0
Польща попередила Україну про блокування руху фур через кордон
Сьогодні, 14:20
 0
ВАКС оголосив нардепа Дубневича в міжнародний розшук: він виїхав з України, – ЦПК
Сьогодні, 14:10
 0
Трагедія в Луцьку: неповнолітня вкоротила собі віку
Сьогодні, 13:47
 0
На Волині юнка зі спиртним влаштувала «фотосесію» на могилі
Сьогодні, 13:33
 0
Медіа
відео
1/8