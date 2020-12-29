Смартзупинки в Луцьку показуватимуть графік руху приміських автобусів





Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.



На «розумних зупинках» Луцька можна відстежити рух приміських автобусних маршрутів.



Задля поліпшення інформування пасажирів про рух автобусних маршрутів загального користування Луцької громади, на «розумних зупинках» буде розміщено інформацію про час прибуття автобусів на маршрутах:



- №5 “Окружна – Вересневе”

- №50 “Луцьк – Брище”

- №51 “Кульчин – Луцьк”

- №52 “Луцьк – Заболотці”

- №53 “Луцьк – Липляни”

- №54 “Луцьк – Рокині”

- №56 “Луцьк — Озденіж”

- №57 “Луцьк — Боголюби”

- №58 “Луцьк – Сьомаки”

- №59 “Луцьк — Небіжка”

- №117 “Луцьк – Клепачів”

- №149 “Луцьк – Озерце”.



Нагадаємо, на міський маршрут № 5 замість “Богданів” виїхали автобуси великої пасажиромісткості VDL.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відтепер на табло, встановлених на «розумних зупинках» на вулицях Луцька, відображатиметься графік руху приміських маршруток.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.На «розумних зупинках» Луцька можна відстежити рух приміських автобусних маршрутів.Задля поліпшення інформування пасажирів про рух автобусних маршрутів загального користування Луцької громади, на «розумних зупинках» буде розміщено інформацію про час прибуття автобусів на маршрутах:- №5 “Окружна – Вересневе”- №50 “Луцьк – Брище”- №51 “Кульчин – Луцьк”- №52 “Луцьк – Заболотці”- №53 “Луцьк – Липляни”- №54 “Луцьк – Рокині”- №56 “Луцьк — Озденіж”- №57 “Луцьк — Боголюби”- №58 “Луцьк – Сьомаки”- №59 “Луцьк — Небіжка”- №117 “Луцьк – Клепачів”- №149 “Луцьк – Озерце”.Нагадаємо, на міський маршрут № 5 замість “Богданів” ввеликої пасажиромісткості VDL.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію