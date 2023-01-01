Війна забрала життя Героя з Волині Дмитра Гончарука

Війна забрала життя Героя з Волині Дмитра Гончарука
Війна забрала життя Героя з Волині Дмитра Гончарука.

Про це повідомили у Горохівській громаді.

"Сьогодні, 2 листопада, 0 12-30 годині біля Символічного Хреста борцям за волю та Незалежність України громада схилить голови у пошані до загиблого Героя Дмитра Гончарука з с.Скобелка.

Війна забрала іще одне життя...

Дмитро Гончарук народився 29 вересня 1994 року в с.Скобелка. Герой не служив у війську, однак отримавши повістку без вагань вступив до лав ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чин похорону відбудеться в с.Скобелка сьогодні - 02 листопада 2023 року.

"Вічна пам’ять полеглому Герою! Прийдіть і віддайте шану загиблому Герою!" - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смартзупинки в Луцьку показуватимуть графік руху приміських автобусів
Сьогодні, 13:08
У громаді на Волині жалоба: прощаються із Героєм Романом Цисельським
Сьогодні, 12:43
Війна забрала життя Героя з Волині Дмитра Гончарука
Сьогодні, 12:37
Смерть пацієнта обійдеться лікарні на Волині у 50 тисяч
Сьогодні, 12:32
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Ігор Ковалюк На Запоріжжі загинув Герой з Волині Ігор Ковалюк
Сьогодні, 10:20
На Луганщині загинув Герой з Волині Павло Гасичак На Луганщині загинув Герой з Волині Павло Гасичак
01 листопад, 16:07
На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком
01 листопад, 11:35
Сьогодні на Волині прощатимуться із 30-річним капітаном поліції, Героєм Володимиром Степашуком Сьогодні на Волині прощатимуться із 30-річним капітаном поліції, Героєм Володимиром Степашуком
01 листопад, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смартзупинки в Луцьку показуватимуть графік руху приміських автобусів
Сьогодні, 13:08
 0
У громаді на Волині жалоба: прощаються із Героєм Романом Цисельським
Сьогодні, 12:43
 0
Війна забрала життя Героя з Волині Дмитра Гончарука
Сьогодні, 12:37
 0
Смерть пацієнта обійдеться лікарні на Волині у 50 тисяч
Сьогодні, 12:32
 0
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8