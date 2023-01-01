Війна забрала життя Героя з Волині Дмитра Гончарука
Сьогодні, 12:37
Війна забрала життя Героя з Волині Дмитра Гончарука.
Про це повідомили у Горохівській громаді.
"Сьогодні, 2 листопада, 0 12-30 годині біля Символічного Хреста борцям за волю та Незалежність України громада схилить голови у пошані до загиблого Героя Дмитра Гончарука з с.Скобелка.
Війна забрала іще одне життя...
Дмитро Гончарук народився 29 вересня 1994 року в с.Скобелка. Герой не служив у війську, однак отримавши повістку без вагань вступив до лав ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чин похорону відбудеться в с.Скобелка сьогодні - 02 листопада 2023 року.
"Вічна пам’ять полеглому Герою! Прийдіть і віддайте шану загиблому Герою!" - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Горохівській громаді.
"Сьогодні, 2 листопада, 0 12-30 годині біля Символічного Хреста борцям за волю та Незалежність України громада схилить голови у пошані до загиблого Героя Дмитра Гончарука з с.Скобелка.
Війна забрала іще одне життя...
Дмитро Гончарук народився 29 вересня 1994 року в с.Скобелка. Герой не служив у війську, однак отримавши повістку без вагань вступив до лав ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чин похорону відбудеться в с.Скобелка сьогодні - 02 листопада 2023 року.
"Вічна пам’ять полеглому Герою! Прийдіть і віддайте шану загиблому Герою!" - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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