Війна забрала життя Героя з Волині Дмитра Гончарука

Дмитра Гончарука.



Про це



"Сьогодні, 2 листопада, 0 12-30 годині біля Символічного Хреста борцям за волю та Незалежність України громада схилить голови у пошані до загиблого Героя Дмитра Гончарука з с.Скобелка.



Війна забрала іще одне життя...



Дмитро Гончарук народився 29 вересня 1994 року в с.Скобелка. Герой не служив у війську, однак отримавши повістку без вагань вступив до лав ЗСУ", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що чин похорону відбудеться в с.Скобелка сьогодні - 02 листопада 2023 року.



"Вічна пам’ять полеглому Герою! Прийдіть і віддайте шану загиблому Герою!" - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна забрала життя Героя з ВолиніПро це повідомили у Горохівській громаді."Сьогодні, 2 листопада, 0 12-30 годині біля Символічного Хреста борцям за волю та Незалежність України громада схилить голови у пошані до загиблого Героя Дмитра Гончарука з с.Скобелка.Війна забрала іще одне життя...Дмитро Гончарук народився 29 вересня 1994 року в с.Скобелка. Герой не служив у війську, однак отримавши повістку без вагань вступив до лав ЗСУ", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що чин похорону відбудеться в с.Скобелка сьогодні - 02 листопада 2023 року."Вічна пам’ять полеглому Герою! Прийдіть і віддайте шану загиблому Герою!" - наголошують у громаді.

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