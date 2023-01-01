Українські воїни відбили наступ росіян на Вугледарському напрямку, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що українські військові зупинили спробу противника наступати на Вугледарському напрямку.



Про це глава держави



"Отримав інформацію щодо ситуації на фронті. Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених. Також тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на півдні", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що були звіти Міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки та звіти розвідок щодо ситуації на фронті, на міжнародній арені та в стані ворога.



Також учасники селекторної наради підсумували результати роботи «зернового коридору» за жовтень.



"Динаміка позитивна. Фіналізуємо формат страхування для суден, що додасть упевненості нам і перевізникам", - сказав Зеленський.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що українські військові зупинили спробу противника наступати на Вугледарському напрямку.Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі."Отримав інформацію щодо ситуації на фронті. Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених. Також тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на півдні", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що були звіти Міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки та звіти розвідок щодо ситуації на фронті, на міжнародній арені та в стані ворога.Також учасники селекторної наради підсумували результати роботи «зернового коридору» за жовтень."Динаміка позитивна. Фіналізуємо формат страхування для суден, що додасть упевненості нам і перевізникам", - сказав Зеленський.Нагадаємо, що наші захисники за добу знищили 930 окупантів та ворожий літак

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію