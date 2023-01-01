Українські воїни відбили наступ росіян на Вугледарському напрямку, – Зеленський

Українські воїни відбили наступ росіян на Вугледарському напрямку, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові зупинили спробу противника наступати на Вугледарському напрямку.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Отримав інформацію щодо ситуації на фронті. Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених. Також тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на півдні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що були звіти Міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки та звіти розвідок щодо ситуації на фронті, на міжнародній арені та в стані ворога.

Також учасники селекторної наради підсумували результати роботи «зернового коридору» за жовтень.

"Динаміка позитивна. Фіналізуємо формат страхування для суден, що додасть упевненості нам і перевізникам", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що наші захисники за добу знищили 930 окупантів та ворожий літак.

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Теги: Росія, Україна, війна
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