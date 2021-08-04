На Волині юнка зі спиртним влаштувала «фотосесію» на могилі





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Інцидент трапився на кладовищі у Нововолинську, що розташоване поблизу Низкиницького монастиря. Дівчина, розпиваючи алкогольні напої, здійснила наругу над могилою.



Юнка просто на могилі влаштувала «фотосесію» та поділилась світлинами у соцмережах. Згодом знімки було видалено зі сторінки.



За даними видання, дівчина – неповнолітня. Видання опублікувало фото, що було опубліковане на її сторінці.



Нагадаємо, у Володимирі на Федорівському кладовищі помітили неодноразові випадки наруг над могилами військових. З міського бюджету планують виділити кошти на встановлення камер спостереження.

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