На Волині юнка зі спиртним влаштувала «фотосесію» на могилі
Сьогодні, 13:33
На кладовищі неподалік Низкиницького монастиря на Волині неповнолітня влаштувала «фотосесію» на могилі, розпиваючи алкогольні напої.
Про це пише Буг.
Інцидент трапився на кладовищі у Нововолинську, що розташоване поблизу Низкиницького монастиря. Дівчина, розпиваючи алкогольні напої, здійснила наругу над могилою.
Юнка просто на могилі влаштувала «фотосесію» та поділилась світлинами у соцмережах. Згодом знімки було видалено зі сторінки.
За даними видання, дівчина – неповнолітня. Видання опублікувало фото, що було опубліковане на її сторінці.
Нагадаємо, у Володимирі на Федорівському кладовищі помітили неодноразові випадки наруг над могилами військових. З міського бюджету планують виділити кошти на встановлення камер спостереження.
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Про це пише Буг.
Інцидент трапився на кладовищі у Нововолинську, що розташоване поблизу Низкиницького монастиря. Дівчина, розпиваючи алкогольні напої, здійснила наругу над могилою.
Юнка просто на могилі влаштувала «фотосесію» та поділилась світлинами у соцмережах. Згодом знімки було видалено зі сторінки.
За даними видання, дівчина – неповнолітня. Видання опублікувало фото, що було опубліковане на її сторінці.
Нагадаємо, у Володимирі на Федорівському кладовищі помітили неодноразові випадки наруг над могилами військових. З міського бюджету планують виділити кошти на встановлення камер спостереження.
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