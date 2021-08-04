На Волині юнка зі спиртним влаштувала «фотосесію» на могилі

На Волині юнка зі спиртним влаштувала «фотосесію» на могилі
На кладовищі неподалік Низкиницького монастиря на Волині неповнолітня влаштувала «фотосесію» на могилі, розпиваючи алкогольні напої.

Про це пише Буг.

Інцидент трапився на кладовищі у Нововолинську, що розташоване поблизу Низкиницького монастиря. Дівчина, розпиваючи алкогольні напої, здійснила наругу над могилою.

Юнка просто на могилі влаштувала «фотосесію» та поділилась світлинами у соцмережах. Згодом знімки було видалено зі сторінки.

За даними видання, дівчина – неповнолітня. Видання опублікувало фото, що було опубліковане на її сторінці.
На Волині юнка зі спиртним влаштувала «фотосесію» на могилі

Нагадаємо, у Володимирі на Федорівському кладовищі помітили неодноразові випадки наруг над могилами військових. З міського бюджету планують виділити кошти на встановлення камер спостереження.

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Теги: вандал, Волинь
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