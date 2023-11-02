ВАКС оголосив нардепа Дубневича в міжнародний розшук: він виїхав з України, – ЦПК

ВАКС оголосив нардепа Дубневича в міжнародний розшук: він виїхав з України, – ЦПК
Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук народного депутата Ярослава Дубневича, який запевняв, що лікується в Україні. Йдеться про справу збитків Укрзалізниці на 93 млн гривень, але парламентар також є підозрюваним у іншій справі – про розкрадання газу.

За даними Центру протидії корупції, Європол свідчить, що Дубневич 8 жовтня виїхав із Румунії до Угорщини. Де він зараз – невідомо, пише LB.ua.

Даних про те, як йому вдалося виїхати із України, немає.

"ВАКС відповідне клопотання прокурора задовольнив та оголосив Дубневича в міжнародний розшук", – повідомили в ЦПК.

Рішення дасть змогу в подальшому ініціювати зміну запобіжного заходу та стягнути 56 млн грн в дохід держави.

Адвокати Дубневича наполягають, що він продовжує лікуватися, але не кажуть, де.

На одному з минулих засідань Дубневич вийшов на зв'язок по відео і сказав, що лікується в Україні, але відмовився сказати, де саме. Підозрюваним по справі Укрзалізниці він є вже понад два роки, а підозру по газовій справі йому оголосили менше місяця тому. При цьому інші фігуранти отримали їх в 2018 (за епізодом про розкрадання газу на 1,4 млрд гривень) та в 2020 (за епізодом про розкрадання на 729,8 млн).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нардеп, Дубневич
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Минулий жовтень у Луцьку був одним із найтепліших
Сьогодні, 14:38
Польща попередила Україну про блокування руху фур через кордон
Сьогодні, 14:20
ВАКС оголосив нардепа Дубневича в міжнародний розшук: він виїхав з України, – ЦПК
Сьогодні, 14:10
Трагедія в Луцьку: неповнолітня вкоротила собі віку
Сьогодні, 13:47
На Волині юнка зі спиртним влаштувала «фотосесію» на могилі
Сьогодні, 13:33
Схожі новини
СБУ і ДБР обшукують нардепа Дубінського, який під приводом лікування батька виїхав за кордон СБУ і ДБР обшукують нардепа Дубінського, який під приводом лікування батька виїхав за кордон
03 серпень, 12:15
Нардеп Дубінський виїхав з України: каже, що для лікування батька Нардеп Дубінський виїхав з України: каже, що для лікування батька
25 липень, 16:20
СБУ затримала нардепа Алєксєєва: за 50 тисяч доларів обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції СБУ затримала нардепа Алєксєєва: за 50 тисяч доларів обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції
30 червень, 10:20
На війні загинув колишній нардеп Олег Барна На війні загинув колишній нардеп Олег Барна
19 квітень, 08:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Минулий жовтень у Луцьку був одним із найтепліших
Сьогодні, 14:38
 0
Польща попередила Україну про блокування руху фур через кордон
Сьогодні, 14:20
 0
ВАКС оголосив нардепа Дубневича в міжнародний розшук: він виїхав з України, – ЦПК
Сьогодні, 14:10
 0
Трагедія в Луцьку: неповнолітня вкоротила собі віку
Сьогодні, 13:47
 0
На Волині юнка зі спиртним влаштувала «фотосесію» на могилі
Сьогодні, 13:33
 0
Медіа
відео
1/8