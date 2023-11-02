ВАКС оголосив нардепа Дубневича в міжнародний розшук: він виїхав з України, – ЦПК
Сьогодні, 14:10
Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук народного депутата Ярослава Дубневича, який запевняв, що лікується в Україні. Йдеться про справу збитків Укрзалізниці на 93 млн гривень, але парламентар також є підозрюваним у іншій справі – про розкрадання газу.
За даними Центру протидії корупції, Європол свідчить, що Дубневич 8 жовтня виїхав із Румунії до Угорщини. Де він зараз – невідомо, пише LB.ua.
Даних про те, як йому вдалося виїхати із України, немає.
"ВАКС відповідне клопотання прокурора задовольнив та оголосив Дубневича в міжнародний розшук", – повідомили в ЦПК.
Рішення дасть змогу в подальшому ініціювати зміну запобіжного заходу та стягнути 56 млн грн в дохід держави.
Адвокати Дубневича наполягають, що він продовжує лікуватися, але не кажуть, де.
На одному з минулих засідань Дубневич вийшов на зв'язок по відео і сказав, що лікується в Україні, але відмовився сказати, де саме. Підозрюваним по справі Укрзалізниці він є вже понад два роки, а підозру по газовій справі йому оголосили менше місяця тому. При цьому інші фігуранти отримали їх в 2018 (за епізодом про розкрадання газу на 1,4 млрд гривень) та в 2020 (за епізодом про розкрадання на 729,8 млн).
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За даними Центру протидії корупції, Європол свідчить, що Дубневич 8 жовтня виїхав із Румунії до Угорщини. Де він зараз – невідомо, пише LB.ua.
Даних про те, як йому вдалося виїхати із України, немає.
"ВАКС відповідне клопотання прокурора задовольнив та оголосив Дубневича в міжнародний розшук", – повідомили в ЦПК.
Рішення дасть змогу в подальшому ініціювати зміну запобіжного заходу та стягнути 56 млн грн в дохід держави.
Адвокати Дубневича наполягають, що він продовжує лікуватися, але не кажуть, де.
На одному з минулих засідань Дубневич вийшов на зв'язок по відео і сказав, що лікується в Україні, але відмовився сказати, де саме. Підозрюваним по справі Укрзалізниці він є вже понад два роки, а підозру по газовій справі йому оголосили менше місяця тому. При цьому інші фігуранти отримали їх в 2018 (за епізодом про розкрадання газу на 1,4 млрд гривень) та в 2020 (за епізодом про розкрадання на 729,8 млн).
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