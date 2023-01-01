Ухилянти намагалися переплисти Тису на дитячих надувних «пончиках»

Ухилянти намагалися переплисти Тису на дитячих надувних «пончиках»
Новий оригінальний спосіб утекти від мобілізації за кордон вигадали ухилянти на Закарпатті.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ у фейсбуці.

На Закарпатті прикордонники затримали порушників кордону, які збиралися перепливати Тису на надувних «пончиках».

Чотирьох осіб, які швидко рухалися у бік кордону учора близько 22:00 помітив прикордонний наряд відділення «Грушово» Мукачівського загону.

За 100 метрів від держрубежу зловмисників, двоє з яких несли надувні кола, затримали. Правопорушниками виявилися двоє неповнолітніх жителів Закарпаття, один житель Кіровоградщини та один житель Сумщини.

Неповнолітні хлопці, віком 15 та 16 років зізналися, що за винагороду у 100 доларів пристали на пропозицію свого односельця, провести двох невідомих їм чоловіків до річки Тиса та вказати напрям руху у Румунію.

Самі ж відчайдухи, які не розуміли на який ризик для свого життя погодилися, розповіли, що мали заплати організаторам нічного «вояжу» на веселкових «пончиках» $5000 та $3500.

Наразі особу організатора переправлення через кордон чоловіків встановлено.

Щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.



Нагадаємо, що від початку російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків, які намагались перепливати річку Тиса щоб потрапити до сусідніх Угорщини та Румунії.

Раніше працівники СБУ затримали на Одещині рецидивіста, який хотів «прорвати» кордон та вивезти ухилянтів до невизнаного Придністров’я.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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