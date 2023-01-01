Рецидивіст із ухилянтами намагалися прорвати кордон на Одещині

Працівники СБУ затримали на Одещині рецидивіста, який хотів «прорвати» кордон та вивезти ухилянтів до невизнаного Придністров’я.Про це інформує пресслужба СБУ в телеграмі.Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Держприкордонслужбою та Нацполіцією нейтралізували на Одещині міжнародне злочинне угруповання, яке нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку.У результаті спецоперації на «гарячому» затримано організатора банди. Перебуваючи за кермом власного авто, він намагався «прорвати» держкордон і таким чином вивезти двох ухилянтів до невизнаного Придністров’я.За таку «послугу» зловмисник отримав від своїх клієнтів загалом 7 тисяч американських доларів.Як встановило слідство, організатором угруповання виявився киянин, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. До створення каналу нелегальної міграції він залучив двох спільників – мешканців так званої «ПМР».Для пошуку ухилянтів вони створили спеціалізований Телеграм-канал, який адміністрували з території невизнаного Придністров’я.На цьому інтернет-ресурсі фігуранти пропонували військовозобов’язаним за гроші уникнути мобілізації через втечу за кордон.Зловмисники «гарантували» потенційним призовникам, що переправлять їх до однієї з європейських країн в обхід контрольно-пропускних пунктів через «придністровське» квазіутворення.Встановлено, що організатор угруповання використовував власний приватний будинок на прикордонні Одещини як «перевалочний пункт» для збору ухилянтів.Там вони проходили інструктаж щодо часу та місця нелегального переходу через кордон, а також відпрацьовували алгоритм дій на випадок затримання правоохоронцями.Під час обшуків за місцями перебування організатора «схеми» виявлено:▪️ банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;▪️ готівку в іноземній валюті, одержану злочинним шляхом.Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб).Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.Нагадаємо, на території кількох областей правоохоронцізбуту трофейної та переробленої зброї.