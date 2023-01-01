Якою буде погода у Луцьку та на Волині в перший тиждень листопада

У перший тиждень листопада синоптики прогнозують мінливу погоду із поступовим зниженням температури.Про це розповіла синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорологіїПроте, останній день жовтня буде вкрай теплим, а температурний режим поб’є рекорди багаторічних спостережень і денна температура повітря у Луцьку сягне +21 градус. По області температура коливатиметься від 16 до 21 градуси вище нуля. Місцями пориви південного вітру до 10-15 м/с. Ближче до вечора піде дощ, уночі – без опадів.В ніч на 1 листопада територією області проходитиме холодний атмосферний фронт, який принесе помірні дощі вдень та вночі. Місцями пориви західного вітру до 10-15 м/с.Температура удень знизиться до 9-14 градусі тепла. Вночі +7-12 градусів.Ці дні, як кажуть синоптики, будуть помірно теплими, проте знизиться нічна температура.2 листопада уночі +2-7 градусів тепла, вдень прогнозують 10-15 градусів тепла.3 листопада вночі +2-8 градуси, денна температура – +11-16 градусів.Опадів не передбачається.Синоптики прогнозують у ці дні дощі. Денна температура сягатиме +7-12 градусів.Надалі ставатиме прохолодніше до 4-6 градусів тепла уночі.