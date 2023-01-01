Якою буде погода у Луцьку та на Волині в перший тиждень листопада
Сьогодні, 14:45
У перший тиждень листопада синоптики прогнозують мінливу погоду із поступовим зниженням температури.
Про це розповіла синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник.
Проте, останній день жовтня буде вкрай теплим, а температурний режим поб’є рекорди багаторічних спостережень і денна температура повітря у Луцьку сягне +21 градус. По області температура коливатиметься від 16 до 21 градуси вище нуля. Місцями пориви південного вітру до 10-15 м/с. Ближче до вечора піде дощ, уночі – без опадів.
ПОГОДА 1 ЛИСТОПАДА
В ніч на 1 листопада територією області проходитиме холодний атмосферний фронт, який принесе помірні дощі вдень та вночі. Місцями пориви західного вітру до 10-15 м/с.
Температура удень знизиться до 9-14 градусі тепла. Вночі +7-12 градусів.
ПОГОДА 2-3 ЛИСТОПАДА
Ці дні, як кажуть синоптики, будуть помірно теплими, проте знизиться нічна температура.
2 листопада уночі +2-7 градусів тепла, вдень прогнозують 10-15 градусів тепла.
3 листопада вночі +2-8 градуси, денна температура – +11-16 градусів.
Опадів не передбачається.
ПОГОДА 4-5 ЛИСТОПАДА
Синоптики прогнозують у ці дні дощі. Денна температура сягатиме +7-12 градусів.
Надалі ставатиме прохолодніше до 4-6 градусів тепла уночі.
«Попри похолодання, нинішні показники погоди є вищими норми за результатами багаторічних спостережень», - зауважила волинська синоптикиня Леся Пасічник.
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Про це розповіла синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник.
Проте, останній день жовтня буде вкрай теплим, а температурний режим поб’є рекорди багаторічних спостережень і денна температура повітря у Луцьку сягне +21 градус. По області температура коливатиметься від 16 до 21 градуси вище нуля. Місцями пориви південного вітру до 10-15 м/с. Ближче до вечора піде дощ, уночі – без опадів.
ПОГОДА 1 ЛИСТОПАДА
В ніч на 1 листопада територією області проходитиме холодний атмосферний фронт, який принесе помірні дощі вдень та вночі. Місцями пориви західного вітру до 10-15 м/с.
Температура удень знизиться до 9-14 градусі тепла. Вночі +7-12 градусів.
ПОГОДА 2-3 ЛИСТОПАДА
Ці дні, як кажуть синоптики, будуть помірно теплими, проте знизиться нічна температура.
2 листопада уночі +2-7 градусів тепла, вдень прогнозують 10-15 градусів тепла.
3 листопада вночі +2-8 градуси, денна температура – +11-16 градусів.
Опадів не передбачається.
ПОГОДА 4-5 ЛИСТОПАДА
Синоптики прогнозують у ці дні дощі. Денна температура сягатиме +7-12 градусів.
Надалі ставатиме прохолодніше до 4-6 градусів тепла уночі.
«Попри похолодання, нинішні показники погоди є вищими норми за результатами багаторічних спостережень», - зауважила волинська синоптикиня Леся Пасічник.
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