Оголосили 3-денну жалобу: «на щиті» повертається Володимир Пахольчук

Завтра, 31 жовтня, у село Крижівка на щиті повертаєтьсяУкраїни, 1990 року народження.Про це повідомляє Рожищенська міськрада.Навідник єгерського відділення єгерського батальйону солдат Володимир Пахольчук загинув 14 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Райгородка Сватівського району Луганської області.Об 11:00 у Рожищі біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.Опісля траурний кортеж послідує у Крижівку, до рідної домівки, а далі у місцевому храмі відбудеться чин відспівування Героя.«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.Траур за загиблим Героєм триватиме з 30 жовтня до 1 листопада включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.«Просимо жителів громади підтримати родину загиблого у цей нелегкий час, гідно зустріти та провести в останню земну дорогу нашого Героя», - йдеться у повідомленні.