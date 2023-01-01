Оголосили 3-денну жалобу: «на щиті» повертається Володимир Пахольчук

Оголосили 3-денну жалобу: «на щиті» повертається Володимир Пахольчук
Завтра, 31 жовтня, у село Крижівка на щиті повертається загиблий захисник України Володимир Пахольчук, 1990 року народження.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада.

Навідник єгерського відділення єгерського батальйону солдат Володимир Пахольчук загинув 14 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Райгородка Сватівського району Луганської області.

Об 11:00 у Рожищі біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.

Опісля траурний кортеж послідує у Крижівку, до рідної домівки, а далі у місцевому храмі відбудеться чин відспівування Героя.

«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 30 жовтня до 1 листопада включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

«Просимо жителів громади підтримати родину загиблого у цей нелегкий час, гідно зустріти та провести в останню земну дорогу нашого Героя», - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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