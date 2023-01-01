Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Володимир Пахольчук
Сьогодні, 10:53
На війні загинув воїн з Волині Володимир Пахольчук.
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"З сумом і болем повідомляємо, що війна забрала життя ще одного Героя. Захищаючи нашу Батьківщину, загинув житель с.Бірки ( уродженець Рожищенської ОТГ) - Пахольчук Володимир Миколайович, 1990 року народження.
У захисника лишилася дружина та син.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що похорон Героя відбудеться у с.Крижівка, Рожищенської ОТГ.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Любомльській громаді.
"З сумом і болем повідомляємо, що війна забрала життя ще одного Героя. Захищаючи нашу Батьківщину, загинув житель с.Бірки ( уродженець Рожищенської ОТГ) - Пахольчук Володимир Миколайович, 1990 року народження.
У захисника лишилася дружина та син.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що похорон Героя відбудеться у с.Крижівка, Рожищенської ОТГ.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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