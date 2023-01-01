Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Володимир Пахольчук

Володимир Пахольчук.



Про це



"З сумом і болем повідомляємо, що війна забрала життя ще одного Героя. Захищаючи нашу Батьківщину, загинув житель с.Бірки ( уродженець Рожищенської ОТГ) - Пахольчук Володимир Миколайович, 1990 року народження.



У захисника лишилася дружина та син.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що похорон Героя відбудеться у с.Крижівка, Рожищенської ОТГ.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Любомльській громаді."З сумом і болем повідомляємо, що війна забрала життя ще одного Героя. Захищаючи нашу Батьківщину, загинув житель с.Бірки ( уродженець Рожищенської ОТГ) - Пахольчук Володимир Миколайович, 1990 року народження.У захисника лишилася дружина та син.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що похорон Героя відбудеться у с.Крижівка, Рожищенської ОТГ.

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