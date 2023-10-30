У Криму вночі атакували ракетно-зенітний полк ППО: 17 окупантів поранені, – ЗМІ

У Криму вночі атакували ракетно-зенітний полк ППО: 17 окупантів поранені, – ЗМІ
17 військовослужбовців Міноборони росії дістали поранення внаслідок нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО в окупованому Криму.

Про це пише Українська правда з посиланням на Telegram-канал Astra та Радіо Свобода.

За даними джерел Telegram-каналу, ракетну атаку було здійснено о 3 годині ночі неподалік села Оленівка. Атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО МО рф.

За інформацією їхніх джерел, Одна з автівок не підлягає відновленню.

"Радіо Свобода" наголошує, що у тому районі дійсно є російська база ППО. У серпні у ГУР повідомляли про знищену систему "Тріумф" поблизу цього села.

Окупаційна влада Криму вночі стверджувала, що Чорноморський флот рф відбивав атаку безпілотників. У Севастополі чули вибухи. Зранку окупанти перекривали на годину Кримський міст.

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Теги: Росія, Україна, війна
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