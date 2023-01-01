У Луцьку на два дні призупинять роботу котелень, які працюють лише для централізованого опалення





Про це



З огляду на температуру зовнішнього повітря впродовж наступних двох днів ДКП "Луцьктепло" вносить корективи в роботу теплогенеруючого обладнання.



"Враховуючи істотне підвищення середньодобової температури зовнішнього повітря, на два дні буде припинено роботу малих котелень, які працюють лише на потреби централізованого опалення.



Квартальні котельні, які працюють на дві послуги - постачання теплової енергії та постачання гарячої води, - продовжують роботу в енергоощадному режимі та з врахуванням графіка подачі гарячої води", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

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