В Україні планують запустити «смарт-мобілізацію»‎, — Федоров

В Україні планують запустити «смарт-мобілізацію»‎, — Федоров
Мінцифри анонсувало запуск у Україні нового проекту, який полегшить приєднання до лав ЗСУ – смарт-мобілізації.

Про це у телеграмі повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Смарт-мобілізація дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись.

Глава Мінцифри підкреслив, що якщо громадянин залишить заявку і пройде рекрутерів, тести та навчання, тоді точно потрапить у роту ударних дронів і на ту посаду, на яку сам себе мобілізував.

Пілот програми планується до запуску «‎через місяць-два»‎.

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації розповіли, як залишатися на зв’язку та мати стійкий інтернет під час блекаутів.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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