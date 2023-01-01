В Україні планують запустити «смарт-мобілізацію», — Федоров
Сьогодні, 11:17
Мінцифри анонсувало запуск у Україні нового проекту, який полегшить приєднання до лав ЗСУ – смарт-мобілізації.
Про це у телеграмі повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Смарт-мобілізація дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись.
Глава Мінцифри підкреслив, що якщо громадянин залишить заявку і пройде рекрутерів, тести та навчання, тоді точно потрапить у роту ударних дронів і на ту посаду, на яку сам себе мобілізував.
Пілот програми планується до запуску «через місяць-два».
Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації розповіли, як залишатися на зв’язку та мати стійкий інтернет під час блекаутів.
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Про це у телеграмі повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Смарт-мобілізація дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись.
Глава Мінцифри підкреслив, що якщо громадянин залишить заявку і пройде рекрутерів, тести та навчання, тоді точно потрапить у роту ударних дронів і на ту посаду, на яку сам себе мобілізував.
Пілот програми планується до запуску «через місяць-два».
Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації розповіли, як залишатися на зв’язку та мати стійкий інтернет під час блекаутів.
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