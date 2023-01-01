В Україні планують запустити «смарт-мобілізацію»‎, — Федоров

Мінцифри анонсувало запуск у Україні нового проекту, який полегшить приєднання до лав ЗСУ – смарт-мобілізації.Про це у телеграмі повідомив очільник МінцифриСмарт-мобілізація дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись.Глава Мінцифри підкреслив, що якщо громадянин залишить заявку і пройде рекрутерів, тести та навчання, тоді точно потрапить у роту ударних дронів і на ту посаду, на яку сам себе мобілізував.Пілот програми планується до запуску «‎через місяць-два»‎.Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації розповіли, якта мати стійкий інтернет під час блекаутів.