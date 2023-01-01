За донат для ЗСУ пожежник із Волині пробіг понад 20 км у повному спорядженні

За донат для ЗСУ пожежник із Волині пробіг понад 20 км у повному спорядженні
Рятувальник з Волині Сергій Борков взяв участь у напівмарафоні (21 км), що відбувся днями у Києві під дивізом "Не зупиняйся!"

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Сергій Борков – головний майстер-сержант служби цивільного захисту командир відділення 6 державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці.

Участь у заході взяли 10 000 учасників з різних куточків світу.
Волинський рятувальник пробіг дистанцію в бойовому одязі та з апаратом на стисненому повітрі (загальна вага спорядження близько 25 кг).

Цей захід спрямований на підтримку та нагадування всьому світові про невгамовну силу українського духу та підтримку тих, хто відстоює свободу України з 2014 року.

Кожен учасник ніс на собі не лише стартовий номер, а й факти про війну в Україні та імена тих, кому присвячує свій забіг.

Замість реєстраційних внесків, люди зробили донати для підтримки ЗСУ.


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Теги: рятувальники, Волинь, наближають перемогу
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