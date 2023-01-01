За донат для ЗСУ пожежник із Волині пробіг понад 20 км у повному спорядженні

Рятувальник з Волині Сергій Борков взяв участь у напівмарафоні (21 км), що відбувся днями у Києві під дивізом "Не зупиняйся!"Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Сергій Борков – головний майстер-сержант служби цивільного захисту командир відділення 6 державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці.Участь у заході взяли 10 000 учасників з різних куточків світу.Волинський рятувальник пробіг дистанцію в бойовому одязі та з апаратом на стисненому повітрі (загальна вага спорядження близько 25 кг).Цей захід спрямований на підтримку та нагадування всьому світові про невгамовну силу українського духу та підтримку тих, хто відстоює свободу України з 2014 року.Кожен учасник ніс на собі не лише стартовий номер, а й факти про війну в Україні та імена тих, кому присвячує свій забіг.Замість реєстраційних внесків, люди зробили донати для