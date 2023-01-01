Польські перевізники можуть перекрити кордон з Україною до кінця року
Сьогодні, 12:10
Польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року. 3 листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні.
Акція планується терміном на два місяці, повідомляють в Міжнародній Транспортній Асоціації України.
"Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. ", - йдеться в повідомленні.
Перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада.
Польські перевізники вимагають:
▫️ повернути українським перевізникам дозволи;
▫️ посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
▫️ неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії
знаходяться не на території ЄС;
▫️ окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;
▫️ окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
▫️ отримати доступ до системи "Шлях".
Зазначається, якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.
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Акція планується терміном на два місяці, повідомляють в Міжнародній Транспортній Асоціації України.
"Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. ", - йдеться в повідомленні.
Перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада.
Польські перевізники вимагають:
▫️ повернути українським перевізникам дозволи;
▫️ посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
▫️ неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії
знаходяться не на території ЄС;
▫️ окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;
▫️ окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
▫️ отримати доступ до системи "Шлях".
Зазначається, якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.
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