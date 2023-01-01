Польські перевізники можуть перекрити кордон з Україною до кінця року





Акція планується терміном на два місяці, повідомляють в



"Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. ", - йдеться в повідомленні.



Перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада.



Польські перевізники вимагають:



▫️ повернути українським перевізникам дозволи;



▫️ посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;



▫️ неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії

знаходяться не на території ЄС;



▫️ окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;



▫️ окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;



▫️ отримати доступ до системи "Шлях".



Зазначається, якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року. 3 листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні.Акція планується терміном на два місяці, повідомляють в Міжнародній Транспортній Асоціації України "Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. ", - йдеться в повідомленні.Перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада.▫️ повернути українським перевізникам дозволи;▫️ посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;▫️ неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компаніїзнаходяться не на території ЄС;▫️ окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;▫️ окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;▫️ отримати доступ до системи "Шлях".Зазначається, якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію