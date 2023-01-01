Польські перевізники можуть перекрити кордон з Україною до кінця року

Польські перевізники можуть перекрити кордон з Україною до кінця року
Польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року. 3 листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні.

Акція планується терміном на два місяці, повідомляють в Міжнародній Транспортній Асоціації України.

"Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. ", - йдеться в повідомленні.

Перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада.

Польські перевізники вимагають:

▫️ повернути українським перевізникам дозволи;

▫️ посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;

▫️ неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії
знаходяться не на території ЄС;

▫️ окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;

▫️ окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

▫️ отримати доступ до системи "Шлях".

Зазначається, якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.

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Теги: Польські перевізники, страйк
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