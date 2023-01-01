На Волині завтра прощатимуться із Героєм Володимиром Ващенком

Завтра, 31 жовтня, у Володимирі проведуть в останню путь загиблого майораПро це у фейсбуці повідомив міський головаО 10:45 траурний кортеж вирушить від моргу на вулицю Старицького, 3/1, де об 11:00 відбудеться прощання із полеглим Героєм.Мер попросив мешканців об 11:35 долучитись до коридору шани, який пролягатиме вулицями Старицького та Ковельською до церкви Віри, Надії, Любові, де о 12:00 розпочнеться чин похорону.«Закликаю володимирчан гідно вшанувати Героя, який віддав своє життя за наше мирне та вільне майбутнє. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.Нагадаємо, у Володимир надійшлаіз фронту - виконуючи бойове завдання з відбиття російської агресії, на Донеччині загинув майор