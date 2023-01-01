Здобич браконьєрів потрапила до Луцького зоопарку





Про це у фейсбуці повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.



Державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля передали 9,5 кг водних біоресурсів до Луцького зоопарку. На корм тваринам віддали рибу вилучену у порушників рибальства на водних об’єктах області, яка не придатна до споживання людям.



Довідково:



Вилучені у порушників водні біоресурси зберігаються на складі Управління.



Відповідно до рішень районних судів про конфіскацію водних біоресурсів, комісією приймається рішення щодо безоплатної передачі риби на корм тваринам у вигляді благодійної допомоги. У даному випадку риба передається комунальному підприємству Луцький зоопарк.



Крім цього, в ході рибоохоронних рейдів рибоохоронці вилучають водні біоресурси з безгосподарських сіток. При виявлені у заборонених знаряддях лову водних біоресурсів вживають вичерпні заходи по поверненню їх у живому стані у водне середовище.



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