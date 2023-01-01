Здобич браконьєрів потрапила до Луцького зоопарку
Сьогодні, 12:26
Волинські рибоохоронці передали «браконьєрську» рибу на благодійність – Луцькому зоопарку.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.
Державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля передали 9,5 кг водних біоресурсів до Луцького зоопарку. На корм тваринам віддали рибу вилучену у порушників рибальства на водних об’єктах області, яка не придатна до споживання людям.
Довідково:
Вилучені у порушників водні біоресурси зберігаються на складі Управління.
Відповідно до рішень районних судів про конфіскацію водних біоресурсів, комісією приймається рішення щодо безоплатної передачі риби на корм тваринам у вигляді благодійної допомоги. У даному випадку риба передається комунальному підприємству Луцький зоопарк.
Крім цього, в ході рибоохоронних рейдів рибоохоронці вилучають водні біоресурси з безгосподарських сіток. При виявлені у заборонених знаряддях лову водних біоресурсів вживають вичерпні заходи по поверненню їх у живому стані у водне середовище.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.
Державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля передали 9,5 кг водних біоресурсів до Луцького зоопарку. На корм тваринам віддали рибу вилучену у порушників рибальства на водних об’єктах області, яка не придатна до споживання людям.
Довідково:
Вилучені у порушників водні біоресурси зберігаються на складі Управління.
Відповідно до рішень районних судів про конфіскацію водних біоресурсів, комісією приймається рішення щодо безоплатної передачі риби на корм тваринам у вигляді благодійної допомоги. У даному випадку риба передається комунальному підприємству Луцький зоопарк.
Крім цього, в ході рибоохоронних рейдів рибоохоронці вилучають водні біоресурси з безгосподарських сіток. При виявлені у заборонених знаряддях лову водних біоресурсів вживають вичерпні заходи по поверненню їх у живому стані у водне середовище.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин через «Устилуг» намагався незаконно провезти електроприладів на майже мільйон гривень
Сьогодні, 12:40
Услід за Луцьком опалення вимкнули і у Володимирі
Сьогодні, 12:34
Здобич браконьєрів потрапила до Луцького зоопарку
Сьогодні, 12:26
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Володимиром Ващенком
Сьогодні, 12:16