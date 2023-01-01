Волинянин через «Устилуг» намагався незаконно провезти електроприладів на майже мільйон гривень

Волинянин через «Устилуг» намагався незаконно провезти електроприладів на майже мільйон гривень
Волинянин постане перед судом через спробу приховати від митного контролю електроприлади на майже мільйон гривень. Водія викрили у пункті пропуску "Устилуг".

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

У декларації, поданій до оформлення, йшлося про десяток датчиків та іншої апаратури для електрокомутації загальною вагою 67 кг.

Однак у ході повного митного огляду у мікроавтобусі виявили більше сотні одиниць такої техніки від німецького виробника. Фактична вага імпорту майже утричі перевищувала заявлену. Під час складання протоколу про порушення митних правил перевізник вказав, що не перевіряв вмісту під час завантаження продукції зі складу постачальника. Втім, це не звільняє його від відповідальності, передбаченої частиною 1 ст. 483 Митного кодексу.

Приховування від митного контролю шляхом подання неправдивих відомостей щодо кількості товару тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.
Волинянин через «Устилуг» намагався незаконно провезти електроприладів на майже мільйон гривень

Орієнтовна вартість тимчасово вилучених на склад митниці електроприладів - 900 тисяч грн. Остаточні рішення у справі за протоколом про порушення прийматиме суд.
Волинянин через «Устилуг» намагався незаконно провезти електроприладів на майже мільйон гривень
Волинянин через «Устилуг» намагався незаконно провезти електроприладів на майже мільйон гривень

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Теги: Волинська митниця, Устилуг, електроприлади
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