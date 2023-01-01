Нагороду полеглого Героя на Волині отримала мама
Сьогодні, 12:55
Орден «За мужність» ІІІ ступеня, який присвоєно загиблому бійцю з Лобни Сергію Токарю посмертно, сьогодні, 30 жовтня, отримала його мама Олена Олексіївна.
Про це повідомляє Нове життя.
Вручили нагороду жінці та подякували за сина начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич.
Нагадаємо, Сергій Токар загинув торік 12 липня на території Херсонської області внаслідок вибухової травми. Чоловік, 1984 року народження, не встиг створити власну сім’ю. У нього залишилися старенькі батьки та сестри, для яких їхній Сергій був найкращим.
Таким він і залишиться в пам’яті всіх, хто його знав. Коли покликала служба в армії, він не ховався, пішов захищати Україну. На фронті був розвідником. Однак ворог обірвав життя цього патріота.
Як відомо, завтра, 31 жовтня, у Володимирі проведуть в останню путь загиблого майора Володимира Ващенка.
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Про це повідомляє Нове життя.
Вручили нагороду жінці та подякували за сина начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич.
Нагадаємо, Сергій Токар загинув торік 12 липня на території Херсонської області внаслідок вибухової травми. Чоловік, 1984 року народження, не встиг створити власну сім’ю. У нього залишилися старенькі батьки та сестри, для яких їхній Сергій був найкращим.
Таким він і залишиться в пам’яті всіх, хто його знав. Коли покликала служба в армії, він не ховався, пішов захищати Україну. На фронті був розвідником. Однак ворог обірвав життя цього патріота.
Як відомо, завтра, 31 жовтня, у Володимирі проведуть в останню путь загиблого майора Володимира Ващенка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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