Нагороду полеглого Героя на Волині отримала мама

Сергію Токарю посмертно, сьогодні, 30 жовтня, отримала його мама Олена Олексіївна.



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Вручили нагороду жінці та подякували за сина начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич.



Нагадаємо, Сергій Токар загинув торік 12 липня на території Херсонської області внаслідок вибухової травми. Чоловік, 1984 року народження, не встиг створити власну сім’ю. У нього залишилися старенькі батьки та сестри, для яких їхній Сергій був найкращим.



Таким він і залишиться в пам’яті всіх, хто його знав. Коли покликала служба в армії, він не ховався, пішов захищати Україну. На фронті був розвідником. Однак ворог обірвав життя цього патріота.



Як відомо, завтра, 31 жовтня, у Володимирі проведуть в останню путь загиблого майора Володимира Ващенка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орден «За мужність» ІІІ ступеня, який присвоєно загиблому бійцю з Лобнипосмертно, сьогодні, 30 жовтня, отримала його мамаПро це повідомляє Нове життя Вручили нагороду жінці та подякували за сина начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СПі начальник відділення рекрутингу та комплектуванняНагадаємо, Сергій Токар загинув торік 12 липня на території Херсонської області внаслідок вибухової травми. Чоловік, 1984 року народження, не встиг створити власну сім’ю. У нього залишилися старенькі батьки та сестри, для яких їхній Сергій був найкращим.Таким він і залишиться в пам’яті всіх, хто його знав. Коли покликала служба в армії, він не ховався, пішов захищати Україну. На фронті був розвідником. Однак ворог обірвав життя цього патріота.Як відомо, завтра, 31 жовтня, у Володимирізагиблого майора

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