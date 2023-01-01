Нагороду полеглого Героя на Волині отримала мама

Нагороду полеглого Героя на Волині отримала мама
Орден «За мужність» ІІІ ступеня, який присвоєно загиблому бійцю з Лобни Сергію Токарю посмертно, сьогодні, 30 жовтня, отримала його мама Олена Олексіївна.

Про це повідомляє Нове життя.

Вручили нагороду жінці та подякували за сина начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич.
Нагороду полеглого Героя на Волині отримала мама

Нагадаємо, Сергій Токар загинув торік 12 липня на території Херсонської області внаслідок вибухової травми. Чоловік, 1984 року народження, не встиг створити власну сім’ю. У нього залишилися старенькі батьки та сестри, для яких їхній Сергій був найкращим.
Нагороду полеглого Героя на Волині отримала мама

Таким він і залишиться в пам’яті всіх, хто його знав. Коли покликала служба в армії, він не ховався, пішов захищати Україну. На фронті був розвідником. Однак ворог обірвав життя цього патріота.

Як відомо, завтра, 31 жовтня, у Володимирі проведуть в останню путь загиблого майора Володимира Ващенка.

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Теги: загиблі, війна
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