Від Волині до Чернігівщини – близько 2 тисячі бійців: Наєв пояснив, навіщо Білорусь продовжує військові навчання





Про це Сергій Наєв.



"Якщо країна-агресор прийняла рішення на рівні президента щодо застосування збройних сил росії, то у Республіці Білорусь ця правова дія не відбулася.



Одна справа - запускати зі своєї території техніку та солдат ворожої країни на українську землю, інша - прийняти рішення стосовно застосування зс РБ і вже точно стати в один ряд з путіним", - йдеться в повідомленні.



Наєв вважає, для того, щоб легітимізувати присутність зс рб у прикордонних районах та відповідно на полігонах, замість прийняття правового рішення президентом Лукашенко щодо застосування військової організації, що визначено їхнім законодавством, вони постійно продовжують тренування та навчання.



"У такий спосіб вони закріплюють присутність зс рб у прикордонних районах з Україною. Їхня загальна чисельність близько 1800 осіб від Волинської до Чернігівської областей.



Ці відповідні батальйони мають на озброєнні броньовану техніку, а також деякі артилерійські підрозділи. Більша частина військ перебуває у глибині Білорусі", - зазначив Наєв.



Нагадаємо, що 3 жовтня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь постійно продовжує військові навчання для того, щоб закріпити присутність своїх Збройних сил у прикордонних з Україною районах та на полігонах.Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ"Якщо країна-агресор прийняла рішення на рівні президента щодо застосування збройних сил росії, то у Республіці Білорусь ця правова дія не відбулася.Одна справа - запускати зі своєї території техніку та солдат ворожої країни на українську землю, інша - прийняти рішення стосовно застосування зс РБ і вже точно стати в один ряд з путіним", - йдеться в повідомленні.Наєв вважає, для того, щоб легітимізувати присутність зс рб у прикордонних районах та відповідно на полігонах, замість прийняття правового рішення президентом Лукашенко щодо застосування військової організації, що визначено їхнім законодавством, вони постійно продовжують тренування та навчання."У такий спосіб вони закріплюють присутність зс рб у прикордонних районах з Україною. Їхня загальна чисельність близько 1800 осіб від Волинської до Чернігівської областей.Ці відповідні батальйони мають на озброєнні броньовану техніку, а також деякі артилерійські підрозділи. Більша частина військ перебуває у глибині Білорусі", - зазначив Наєв.Нагадаємо, що 3 жовтня Білорусь оголосила про проведення перевірки боєготовності своєї армії

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