Від Волині до Чернігівщини – близько 2 тисячі бійців: Наєв пояснив, навіщо Білорусь продовжує військові навчання

Від Волині до Чернігівщини – близько 2 тисячі бійців: Наєв пояснив, навіщо Білорусь продовжує військові навчання
Білорусь постійно продовжує військові навчання для того, щоб закріпити присутність своїх Збройних сил у прикордонних з Україною районах та на полігонах.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Якщо країна-агресор прийняла рішення на рівні президента щодо застосування збройних сил росії, то у Республіці Білорусь ця правова дія не відбулася.

Одна справа - запускати зі своєї території техніку та солдат ворожої країни на українську землю, інша - прийняти рішення стосовно застосування зс РБ і вже точно стати в один ряд з путіним", - йдеться в повідомленні.

Наєв вважає, для того, щоб легітимізувати присутність зс рб у прикордонних районах та відповідно на полігонах, замість прийняття правового рішення президентом Лукашенко щодо застосування військової організації, що визначено їхнім законодавством, вони постійно продовжують тренування та навчання.

"У такий спосіб вони закріплюють присутність зс рб у прикордонних районах з Україною. Їхня загальна чисельність близько 1800 осіб від Волинської до Чернігівської областей.

Ці відповідні батальйони мають на озброєнні броньовану техніку, а також деякі артилерійські підрозділи. Більша частина військ перебуває у глибині Білорусі", - зазначив Наєв.

Нагадаємо, що 3 жовтня Білорусь оголосила про проведення перевірки боєготовності своєї армії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині поховали Героя Юрія Гимзу
Сьогодні, 13:42
На Волині затримали військового, який покинув частину
Сьогодні, 13:20
Від Волині до Чернігівщини – близько 2 тисячі бійців: Наєв пояснив, навіщо Білорусь продовжує військові навчання
Сьогодні, 13:05
Нагороду полеглого Героя на Волині отримала мама
Сьогодні, 12:55
Волинянин через «Устилуг» намагався незаконно провезти електроприладів на майже мільйон гривень
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
Російські інструктори готують операторів дронів на території Білорусі Російські інструктори готують операторів дронів на території Білорусі
29 жовтень, 05:26
Росія звинувачує Білорусь у у зриві постачання оплаченої техніки для армії рф, – ЦНС Росія звинувачує Білорусь у у зриві постачання оплаченої техніки для армії рф, – ЦНС
23 жовтень, 16:18
У білоруському селі чоловік вивісив прапор України: силовики влаштували облаву У білоруському селі чоловік вивісив прапор України: силовики влаштували облаву
18 жовтень, 14:00
Перевірка боєготовності військ у Білорусі: що відомо Перевірка боєготовності військ у Білорусі: що відомо
17 жовтень, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оголосили 3-денну жалобу: «на щиті» повертається Володимир Пахольчук
Сьогодні, 14:03
 0
На Волині поховали Героя Юрія Гимзу
Сьогодні, 13:42
 0
На Волині затримали військового, який покинув частину
Сьогодні, 13:20
 0
Від Волині до Чернігівщини – близько 2 тисячі бійців: Наєв пояснив, навіщо Білорусь продовжує військові навчання
Сьогодні, 13:05
 0
Нагороду полеглого Героя на Волині отримала мама
Сьогодні, 12:55
 0
Медіа
відео
1/8