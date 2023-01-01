На Волині поховали Героя Юрія Гимзу

У Павлівській громаді на Волині провели в останню путь військовослужбовця, чиє життяПро це повідомляє Павлівська громада.Ще 24 жовтня 2023 року батьки військового Юрія Гимзи отримали жахливу звістку – їхній син пожертвував своїм життям задля незалежності України.А вчора, 29 жовтня, жителі громади прощались не лише з командиром бойової машини – командиром 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 5 механізованого батальйону в/ч А 1008 старшим сержантом Юрієм Миколайовичом Гимзою, а з вірним другом, любим сином, добрим братом, хорошою людиною.Нестерпний біль та гіркий смуток витали у повітрі. Печаль роз’їдала зсередини кожного, хто знав захисника. Лише добрі слова, адресовані воїну, звучали сьогодні. Сказав прощальне слово і сільський голова: «Неможливо описати словами той подвиг, який здійснив заради нашої волі Юрій. Доземний уклін Тобі, наш Захиснику та вічна пам’ять».Прощальну службу з Героєм очолив–настоятель Хрестово-Воздвиженського храму разом із священнослужителями громади.Героя поховали з почестями під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру на місцевому кладовищі.«Висловлюємо щирі співчуття родині Захисника. Його подвиг, як і подвиги усіх українських захисників буде викарбуваний в пам’яті наших майбутніх поколінь… Вічна пам`ять та Царство Небесне Герою Юрію Гимзі», - зазначили у громаді.