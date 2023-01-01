На Волині поховали Героя Юрія Гимзу
Сьогодні, 13:42
У Павлівській громаді на Волині провели в останню путь військовослужбовця Юрія Гимзу, чиє життя обірвалося на фронті.
Про це повідомляє Павлівська громада.
Ще 24 жовтня 2023 року батьки військового Юрія Гимзи отримали жахливу звістку – їхній син пожертвував своїм життям задля незалежності України.
А вчора, 29 жовтня, жителі громади прощались не лише з командиром бойової машини – командиром 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 5 механізованого батальйону в/ч А 1008 старшим сержантом Юрієм Миколайовичом Гимзою, а з вірним другом, любим сином, добрим братом, хорошою людиною.
Нестерпний біль та гіркий смуток витали у повітрі. Печаль роз’їдала зсередини кожного, хто знав захисника. Лише добрі слова, адресовані воїну, звучали сьогодні. Сказав прощальне слово і сільський голова Андрій Сапожник: «Неможливо описати словами той подвиг, який здійснив заради нашої волі Юрій. Доземний уклін Тобі, наш Захиснику та вічна пам’ять».
Прощальну службу з Героєм очолив Віктор Кузьмич –настоятель Хрестово-Воздвиженського храму разом із священнослужителями громади.
Героя поховали з почестями під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру на місцевому кладовищі.
«Висловлюємо щирі співчуття родині Захисника. Його подвиг, як і подвиги усіх українських захисників буде викарбуваний в пам’яті наших майбутніх поколінь… Вічна пам`ять та Царство Небесне Герою Юрію Гимзі», - зазначили у громаді.
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Про це повідомляє Павлівська громада.
Ще 24 жовтня 2023 року батьки військового Юрія Гимзи отримали жахливу звістку – їхній син пожертвував своїм життям задля незалежності України.
А вчора, 29 жовтня, жителі громади прощались не лише з командиром бойової машини – командиром 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 5 механізованого батальйону в/ч А 1008 старшим сержантом Юрієм Миколайовичом Гимзою, а з вірним другом, любим сином, добрим братом, хорошою людиною.
Нестерпний біль та гіркий смуток витали у повітрі. Печаль роз’їдала зсередини кожного, хто знав захисника. Лише добрі слова, адресовані воїну, звучали сьогодні. Сказав прощальне слово і сільський голова Андрій Сапожник: «Неможливо описати словами той подвиг, який здійснив заради нашої волі Юрій. Доземний уклін Тобі, наш Захиснику та вічна пам’ять».
Прощальну службу з Героєм очолив Віктор Кузьмич –настоятель Хрестово-Воздвиженського храму разом із священнослужителями громади.
Героя поховали з почестями під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру на місцевому кладовищі.
«Висловлюємо щирі співчуття родині Захисника. Його подвиг, як і подвиги усіх українських захисників буде викарбуваний в пам’яті наших майбутніх поколінь… Вічна пам`ять та Царство Небесне Герою Юрію Гимзі», - зазначили у громаді.
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