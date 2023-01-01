На Волині поховали Героя Юрія Гимзу

На Волині поховали Героя Юрія Гимзу
У Павлівській громаді на Волині провели в останню путь військовослужбовця Юрія Гимзу, чиє життя обірвалося на фронті.

Про це повідомляє Павлівська громада.

Ще 24 жовтня 2023 року батьки військового Юрія Гимзи отримали жахливу звістку – їхній син пожертвував своїм життям задля незалежності України.

А вчора, 29 жовтня, жителі громади прощались не лише з командиром бойової машини – командиром 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 5 механізованого батальйону в/ч А 1008 старшим сержантом Юрієм Миколайовичом Гимзою, а з вірним другом, любим сином, добрим братом, хорошою людиною.
На Волині поховали Героя Юрія Гимзу

Нестерпний біль та гіркий смуток витали у повітрі. Печаль роз’їдала зсередини кожного, хто знав захисника. Лише добрі слова, адресовані воїну, звучали сьогодні. Сказав прощальне слово і сільський голова Андрій Сапожник: «Неможливо описати словами той подвиг, який здійснив заради нашої волі Юрій. Доземний уклін Тобі, наш Захиснику та вічна пам’ять».
На Волині поховали Героя Юрія Гимзу
На Волині поховали Героя Юрія Гимзу

Прощальну службу з Героєм очолив Віктор Кузьмич –настоятель Хрестово-Воздвиженського храму разом із священнослужителями громади.
На Волині поховали Героя Юрія Гимзу

Героя поховали з почестями під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру на місцевому кладовищі.
На Волині поховали Героя Юрія Гимзу

«Висловлюємо щирі співчуття родині Захисника. Його подвиг, як і подвиги усіх українських захисників буде викарбуваний в пам’яті наших майбутніх поколінь… Вічна пам`ять та Царство Небесне Герою Юрію Гимзі», - зазначили у громаді.


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Теги: загиблі, війна
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