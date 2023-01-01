На Волині затримали військового, який покинув частину
Сьогодні, 13:20
Працівники муніципальної варти Нововолинська затримали військовослужбовця і передали до Військової служби правопорядку.
Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Зі слів міського голови, муніципальна варта на звернення територіального Центру комплектування сьогодні, 30 жовтня, затримала військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину.
«Зараз ним займається ВСП, з’ясовують обставини», - повідомив Карпус.
Довідково:
СЗЧ – це самовільне залишення будь-яким військовослужбовцем військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службі без поважних причин в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.
Відповідно до частини 5 статті 407 ККУ самовільне залишення військової частини чи нез’явлення на службі без поважної причини тривалістю понад 3 доби загрожує позбавленням волі терміном до 10 років.
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Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Зі слів міського голови, муніципальна варта на звернення територіального Центру комплектування сьогодні, 30 жовтня, затримала військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину.
«Зараз ним займається ВСП, з’ясовують обставини», - повідомив Карпус.
Довідково:
СЗЧ – це самовільне залишення будь-яким військовослужбовцем військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службі без поважних причин в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.
Відповідно до частини 5 статті 407 ККУ самовільне залишення військової частини чи нез’явлення на службі без поважної причини тривалістю понад 3 доби загрожує позбавленням волі терміном до 10 років.
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