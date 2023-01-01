Волинян закликають гідно зустріти тіло Героя Віталія Костюка

Волинян закликають гідно зустріти тіло Героя Віталія Костюка
Сьогодні, 30 жовтня, назавжди додому повертається Віталій Костюк із села Воротнів, чиє життя обірвалося на війні.

Про це у фейсбуці інформує Підгайцівська громада.

О 17:00 траурний кортеж із тілом Героя Костюка Віталія прямуватиме вулицями сіл Крупа, Лище, Воротнів додому у село Воротнів на ніч. Вранці кортеж захисника відправиться до батьківської хати в селі Свищів, де відбудеться чин похорону.

Жителів громади закликають гідно зустріти тіло Героя. Орієнтовний час в'їзду в село Лище – 17:00 год., далі кортеж рухатимуться по головній дорозі до села Воротнів.

«Підгайцівська громада висловлює співчуття родині загиблого Героя. Вічна шана і слава захиснику України», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, орден «За мужність» ІІІ ступеня, який присвоєно загиблому бійцю з Лобни Сергію Токарю посмертно, сьогодні, 30 жовтня, отримала його мама Олена Олексіївна.

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Теги: загиблі, війна
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