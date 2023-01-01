Волинян закликають гідно зустріти тіло Героя Віталія Костюка
Сьогодні, 14:32
Сьогодні, 30 жовтня, назавжди додому повертається Віталій Костюк із села Воротнів, чиє життя обірвалося на війні.
Про це у фейсбуці інформує Підгайцівська громада.
О 17:00 траурний кортеж із тілом Героя Костюка Віталія прямуватиме вулицями сіл Крупа, Лище, Воротнів додому у село Воротнів на ніч. Вранці кортеж захисника відправиться до батьківської хати в селі Свищів, де відбудеться чин похорону.
Жителів громади закликають гідно зустріти тіло Героя. Орієнтовний час в'їзду в село Лище – 17:00 год., далі кортеж рухатимуться по головній дорозі до села Воротнів.
«Підгайцівська громада висловлює співчуття родині загиблого Героя. Вічна шана і слава захиснику України», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, орден «За мужність» ІІІ ступеня, який присвоєно загиблому бійцю з Лобни Сергію Токарю посмертно, сьогодні, 30 жовтня, отримала його мама Олена Олексіївна.
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Про це у фейсбуці інформує Підгайцівська громада.
О 17:00 траурний кортеж із тілом Героя Костюка Віталія прямуватиме вулицями сіл Крупа, Лище, Воротнів додому у село Воротнів на ніч. Вранці кортеж захисника відправиться до батьківської хати в селі Свищів, де відбудеться чин похорону.
Жителів громади закликають гідно зустріти тіло Героя. Орієнтовний час в'їзду в село Лище – 17:00 год., далі кортеж рухатимуться по головній дорозі до села Воротнів.
«Підгайцівська громада висловлює співчуття родині загиблого Героя. Вічна шана і слава захиснику України», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, орден «За мужність» ІІІ ступеня, який присвоєно загиблому бійцю з Лобни Сергію Токарю посмертно, сьогодні, 30 жовтня, отримала його мама Олена Олексіївна.
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