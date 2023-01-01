Услід за Луцьком опалення вимкнули і у Володимирі
Сьогодні, 12:34
З огляду на суттєве підвищення температури зовнішнього повітря, КП «Володимиртепло» від сьогодні, 30 жовтня, зупиняє на добу подачу опалення.
Про це повідомляє Володимирська міськрада.
Надалі котельні підприємства працюватимуть в енергоощадному режимі, враховуючи середньодобову температуру зовнішнього повітря.
Що стосується розрахунків, то наразі будинки у 95% споживачів нашого підприємства обладнані тепловими лічильниками, а решті споживачам автоматично перераховуватимуть послугу опалення за фактичною температурою зовнішнього повітря, що призведе до зменшення нарахувань.
Нагадаємо, у Луцьку на два дні буде припинено роботу малих котелень, які працюють лише на потреби централізованого опалення.
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Про це повідомляє Володимирська міськрада.
Надалі котельні підприємства працюватимуть в енергоощадному режимі, враховуючи середньодобову температуру зовнішнього повітря.
Що стосується розрахунків, то наразі будинки у 95% споживачів нашого підприємства обладнані тепловими лічильниками, а решті споживачам автоматично перераховуватимуть послугу опалення за фактичною температурою зовнішнього повітря, що призведе до зменшення нарахувань.
Нагадаємо, у Луцьку на два дні буде припинено роботу малих котелень, які працюють лише на потреби централізованого опалення.
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