Услід за Луцьком опалення вимкнули і у Володимирі

Услід за Луцьком опалення вимкнули і у Володимирі
З огляду на суттєве підвищення температури зовнішнього повітря, КП «Володимиртепло» від сьогодні, 30 жовтня, зупиняє на добу подачу опалення.

Про це повідомляє Володимирська міськрада.

Надалі котельні підприємства працюватимуть в енергоощадному режимі, враховуючи середньодобову температуру зовнішнього повітря.

Що стосується розрахунків, то наразі будинки у 95% споживачів нашого підприємства обладнані тепловими лічильниками, а решті споживачам автоматично перераховуватимуть послугу опалення за фактичною температурою зовнішнього повітря, що призведе до зменшення нарахувань.

Нагадаємо, у Луцьку на два дні буде припинено роботу малих котелень, які працюють лише на потреби централізованого опалення.

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Теги: опалення, Волинь
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