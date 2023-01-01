Услід за Луцьком опалення вимкнули і у Володимирі

З огляду на суттєве підвищення температури зовнішнього повітря, КП «Володимиртепло» від сьогодні, 30 жовтня, зупиняє на добу подачу опалення.Про це повідомляє Володимирська міськрада.Надалі котельні підприємства працюватимуть в енергоощадному режимі, враховуючи середньодобову температуру зовнішнього повітря.Що стосується розрахунків, то наразі будинки у 95% споживачів нашого підприємства обладнані тепловими лічильниками, а решті споживачам автоматично перераховуватимуть послугу опалення за фактичною температурою зовнішнього повітря, що призведе до зменшення нарахувань.Нагадаємо, у Луцьку на два днімалих котелень, які працюють лише на потреби централізованого опалення.