На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Давидчук

Андрій Давидчук.



Про це



"Сьогодні в Локачинську громаду надійшла страшна звістка. Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель села Колпитів - солдат Давидчук Андрій Олексійович.



Висловлюємо щире співчуття матері, брату, членам сім'ї, рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.



Наголошується, що відсьогодні в громаді оголошено триденну жалобу.



"Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, у вівторок, 31 жовтня до блокпоста на перехресті при в'їзді в Локачі. Далі пішим ходом колона пройде по вулиці Миру-вулиці Героїв Майдану. Опісля кортеж продовжить рух до села Колпитів, де проживав Герой.

Про час прибуття повідомимо заздалегідь", - зазначають у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Локачинській громаді."Сьогодні в Локачинську громаду надійшла страшна звістка. Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель села Колпитів - солдат Давидчук Андрій Олексійович.Висловлюємо щире співчуття матері, брату, членам сім'ї, рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.Наголошується, що відсьогодні в громаді оголошено триденну жалобу."Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, у вівторок, 31 жовтня до блокпоста на перехресті при в'їзді в Локачі. Далі пішим ходом колона пройде по вулиці Миру-вулиці Героїв Майдану. Опісля кортеж продовжить рух до села Колпитів, де проживав Герой.Про час прибуття повідомимо заздалегідь", - зазначають у громаді.

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