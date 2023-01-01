На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Давидчук

На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Давидчук
На війні загинув воїн з Волині Андрій Давидчук.

Про це повідомили у Локачинській громаді.

"Сьогодні в Локачинську громаду надійшла страшна звістка. Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель села Колпитів - солдат Давидчук Андрій Олексійович.

Висловлюємо щире співчуття матері, брату, членам сім'ї, рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що відсьогодні в громаді оголошено триденну жалобу.

"Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, у вівторок, 31 жовтня до блокпоста на перехресті при в'їзді в Локачі. Далі пішим ходом колона пройде по вулиці Миру-вулиці Героїв Майдану. Опісля кортеж продовжить рух до села Колпитів, де проживав Герой.
Про час прибуття повідомимо заздалегідь", - зазначають у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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