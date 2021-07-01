Волинські правоохоронці перекрили канал збуту трофейної та переробленої зброї. ФОТО

Волинські правоохоронці перекрили канал збуту трофейної та переробленої зброї. ФОТО
На території кількох областей правоохоронці перекрили канал збуту трофейної та переробленої зброї.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Поліцейські встановили, що троє фігурантів налагодили канал збуту різноманітної стрілецької зброї та боєприпасів, а також зібраних саморобно зразків зброї зі складових частин та зброї, переробленої на вогнепальну.

У кожного з ділків були свої «ролі» в злочинній групі. 42-річний мешканець Київської області здійснював пошук клієнтів через інтернет та збував зброю. 29-річний уродженець Запорізької області безпосередньо збував зброю, у тому числі, перероблену на вогнепальну. А 57-річний киянин здійснював виготовлення, переробку та реактивацію вогнепальної зброї, а також боєприпасів до неї.
Волинські правоохоронці перекрили канал збуту трофейної та переробленої зброї. ФОТО

Трофейна російська зброя потрапляла до фігурантів під час ведення одним із них бойових дій та покладених на нього службових завдань.
Волинські правоохоронці перекрили канал збуту трофейної та переробленої зброї. ФОТО

Припинили злочинну діяльність співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку ГУНП у Волинській області та ГУНП у м. Києві, працівниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області, Головного слідчого управління Нацполіції та управління СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Двох фігурантів «на гарячому» затримали слідчі ГСУ НПУ та слідчого управління ГУНП у Волинській області в порядку ст. 208 КПК України.
Волинські правоохоронці перекрили канал збуту трофейної та переробленої зброї. ФОТО

У рамках реалізації матеріалів кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України, поліцейські провели обшуки в Києві, Київській та Запорізькій областях.
Волинські правоохоронці перекрили канал збуту трофейної та переробленої зброї. ФОТО

За адресами проживання, в автотранспорті й місцях зберігання та переробки зброї вилучили: гвинтівки, рушниці, пістолети, складові запчастини до зброї (магазини, рамки, стволи), понад 10 кілограмів пороху, понад півтори тисячі одиниць набоїв різних калібрів, а також гільзи, патрони та кулі. Крім того, вилучено гранати, запали до них, гранатомет з гранатометними пострілами, кейси для зберігання пістолетів.

Санкціоновані обшуки та слідчі дії тривають.

Фігурантам оголошені підозри за ст. 263 Кримінального Кодексу України. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами їм загрожує до 7 років позбавлення волі.
Волинські правоохоронці перекрили канал збуту трофейної та переробленої зброї. ФОТО
Волинські правоохоронці перекрили канал збуту трофейної та переробленої зброї. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, правоохоронці, зброя, фігуранти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Давидчук
Сьогодні, 11:40
За донат для ЗСУ пожежник із Волині пробіг понад 20 км у повному спорядженні
Сьогодні, 11:30
Волинські правоохоронці перекрили канал збуту трофейної та переробленої зброї. ФОТО
Сьогодні, 11:20
В Україні планують запустити «смарт-мобілізацію»‎, — Федоров
Сьогодні, 11:17
У Луцьку на два дні призупинять роботу котелень, які працюють лише для централізованого опалення
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
На волинському ливарному заводі правоохоронці знищили зброю та боєприпаси На волинському ливарному заводі правоохоронці знищили зброю та боєприпаси
01 липень, 2021, 15:11
У 20-річного волинянина знайшли вдома пістолет, гранату та набої У 20-річного волинянина знайшли вдома пістолет, гранату та набої
05 жовтень, 10:44
На Волині на блокпосту у 42-річного чоловіка виявили незареєстровану зброю На Волині на блокпосту у 42-річного чоловіка виявили незареєстровану зброю
20 вересень, 10:45
Волинські правоохоронці затримали торговця зброєю. ФОТО Волинські правоохоронці затримали торговця зброєю. ФОТО
07 вересень, 12:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин через «Устилуг» намагався незаконно провезти електроприладів на майже мільйон гривень
Сьогодні, 12:40
 0
Услід за Луцьком опалення вимкнули і у Володимирі
Сьогодні, 12:34
 0
Здобич браконьєрів потрапила до Луцького зоопарку
Сьогодні, 12:26
 0
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Володимиром Ващенком
Сьогодні, 12:16
 0
Польські перевізники можуть перекрити кордон з Україною до кінця року
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8