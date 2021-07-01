Волинські правоохоронці перекрили канал збуту трофейної та переробленої зброї. ФОТО

На території кількох областей правоохоронці перекрили канал збуту трофейної та переробленої зброї.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Поліцейські встановили, що троє фігурантів налагодили канал збуту різноманітної стрілецької зброї та боєприпасів, а також зібраних саморобно зразків зброї зі складових частин та зброї, переробленої на вогнепальну.У кожного з ділків були свої «ролі» в злочинній групі. 42-річний мешканець Київської області здійснював пошук клієнтів через інтернет та збував зброю. 29-річний уродженець Запорізької області безпосередньо збував зброю, у тому числі, перероблену на вогнепальну. А 57-річний киянин здійснював виготовлення, переробку та реактивацію вогнепальної зброї, а також боєприпасів до неї.Трофейна російська зброя потрапляла до фігурантів під час ведення одним із них бойових дій та покладених на нього службових завдань.Припинили злочинну діяльність співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку ГУНП у Волинській області та ГУНП у м. Києві, працівниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області, Головного слідчого управління Нацполіції та управління СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.Двох фігурантів «на гарячому» затримали слідчі ГСУ НПУ та слідчого управління ГУНП у Волинській області в порядку ст. 208 КПК України.У рамках реалізації матеріалів кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України, поліцейські провели обшуки в Києві, Київській та Запорізькій областях.За адресами проживання, в автотранспорті й місцях зберігання та переробки зброї вилучили: гвинтівки, рушниці, пістолети, складові запчастини до зброї (магазини, рамки, стволи), понад 10 кілограмів пороху, понад півтори тисячі одиниць набоїв різних калібрів, а також гільзи, патрони та кулі. Крім того, вилучено гранати, запали до них, гранатомет з гранатометними пострілами, кейси для зберігання пістолетів.Санкціоновані обшуки та слідчі дії тривають.Фігурантам оголошені підозри за ст. 263 Кримінального Кодексу України. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами їм загрожує до 7 років позбавлення волі.