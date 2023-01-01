Знову трагічна звістка на Волині: поліг Володимир Ващенко

У Володимир надійшла трагічна звістка із фронту - виконуючи бойове завдання з відбиття російської агресії, на Донеччині загинув майорПро це у фейсбуці повідомив Володимирський міський голова54-річний військовослужбовець до останнього подиху був вірний присязі та виконанню свого обов'язку.«І хоч він був немісцевий, поховають Володимира Ващенка на Алеї Слави нашого міського кладовища, оскільки його дружина - володимирчанка. Щирі співчуття рідним та близьким полеглого бійця. Вічна шана та слава Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.Про день та час зустрічі і поховання загиблого захисника він пообіцяв повідомити згодом.Нагадаємо, у Серховііз 29-річним Героєм