Знову трагічна звістка на Волині: поліг Володимир Ващенко
Сьогодні, 16:15
У Володимир надійшла трагічна звістка із фронту - виконуючи бойове завдання з відбиття російської агресії, на Донеччині загинув майор Володимир Ващенко.
Про це у фейсбуці повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
54-річний військовослужбовець до останнього подиху був вірний присязі та виконанню свого обов'язку.
«І хоч він був немісцевий, поховають Володимира Ващенка на Алеї Слави нашого міського кладовища, оскільки його дружина - володимирчанка. Щирі співчуття рідним та близьким полеглого бійця. Вічна шана та слава Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
Про день та час зустрічі і поховання загиблого захисника він пообіцяв повідомити згодом.
Нагадаємо, у Серхові попрощалися із 29-річним Героєм Віктором Войтком.
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Про це у фейсбуці повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
54-річний військовослужбовець до останнього подиху був вірний присязі та виконанню свого обов'язку.
«І хоч він був немісцевий, поховають Володимира Ващенка на Алеї Слави нашого міського кладовища, оскільки його дружина - володимирчанка. Щирі співчуття рідним та близьким полеглого бійця. Вічна шана та слава Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
Про день та час зустрічі і поховання загиблого захисника він пообіцяв повідомити згодом.
Нагадаємо, у Серхові попрощалися із 29-річним Героєм Віктором Войтком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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