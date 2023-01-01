Знову трагічна звістка на Волині: поліг Володимир Ващенко

Знову трагічна звістка на Волині: поліг Володимир Ващенко
У Володимир надійшла трагічна звістка із фронту - виконуючи бойове завдання з відбиття російської агресії, на Донеччині загинув майор Володимир Ващенко.

Про це у фейсбуці повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

54-річний військовослужбовець до останнього подиху був вірний присязі та виконанню свого обов'язку.

«І хоч він був немісцевий, поховають Володимира Ващенка на Алеї Слави нашого міського кладовища, оскільки його дружина - володимирчанка. Щирі співчуття рідним та близьким полеглого бійця. Вічна шана та слава Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
Знову трагічна звістка на Волині: поліг Володимир Ващенко

Про день та час зустрічі і поховання загиблого захисника він пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, у Серхові попрощалися із 29-річним Героєм Віктором Войтком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Звільнять керівництво храму, де знімали кліп Жадана і Соловій
Сьогодні, 16:35
Художниця з Володимира малює військових в образах ведмедів, вовків та левів
Сьогодні, 16:20
Знову трагічна звістка на Волині: поліг Володимир Ващенко
Сьогодні, 16:15
Офіційно: на Волинській митниці – новий керівник
Сьогодні, 16:00
Дрони-бомбери для 100-ої бригади ТрО передав головний рабин України
Сьогодні, 15:58
Схожі новини
На війні обірвалося життя Героя Анатолія Кошелюка з Волині На війні обірвалося життя Героя Анатолія Кошелюка з Волині
Сьогодні, 18:10
Сповістили про загибель Героя з Волині Миколи Плясуна Сповістили про загибель Героя з Волині Миколи Плясуна
Сьогодні, 16:49
Нагороду полеглого воїна на Волині отримали батьки Нагороду полеглого воїна на Волині отримали батьки
Сьогодні, 14:59
У місті на Волині 3-денна жалоба: обірвалося життя Героя Івана Гнатюка У місті на Волині 3-денна жалоба: обірвалося життя Героя Івана Гнатюка
26 жовтень, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь прибули 25 позашляховиків для захисту об’єктів критичної інфраструктури від ворожих БПЛА
Сьогодні, 23:09
 0
Помер автор музею Голодомору Анатолій Гайдамака
Сьогодні, 22:47
 0
У Луцьку рідні військових зібралися на мирний пікет за право на демобілізацію
Сьогодні, 22:17
 0
На Волині у сільській церкві висить ікона російського царя
Сьогодні, 21:45
 0
У луцькій стоматполіклініці є пільгове протезування для військових та їхніх сімей
Сьогодні, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8